Bensheim. (pol/mare) Zwei Jahre nach der Tat sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach einem Sexualstraftäter. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

Eine damals 24-jährige Frau trennte sich in den frühen Abendstunden des 1. Mai 2019 bei einer Weinlagen-Wanderung von ihren Bekannten und traf anschließend im Feldbereich Eselsbrücke Richtung Erlache auf den Mann, der sie zunächst mit dem Fahrrad verfolgte und die 24-Jährige in dann zu Boden drückte. Anschließend verging er sich an ihr und flüchtete danach.

Mit einem Phantombild des Täters wenden sich Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nun an die Öffentlichkeit, weil sämtliche Ermittlungen bislang nicht zur Aufklärung der Tat führten.

Phantombild: Polizei

Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann ist 1,75 bis 1,90 Meter groß und hat eine normale Statur. Er hat dunklen Teint, weiße Haare und dunkle Augen. Der Unbekannte trug eine weiß-beige Kappe mit Schirm.

Wer kennt eine Person, die Ähnlichkeiten mit dem gezeigten Phantombild sowie der Beschreibung hat? Die Hinweise nimmt die Kripo in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.