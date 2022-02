Bammental/Mannheim/Sinsheim. (pol/rl) Die Serie der Betrugsmaschen "falsche Polizeibeamte" und "Schockanrufe" beschäftigt die Polizei im Februar weiter.

Im Laufe des Dienstages wurden dem Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim etliche betrügerische Anrufe bei meist älteren Menschen gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass es weit mehr Anruf gab, als gemeldet wurden.

Die meisten gemeldeten Anrufe gab es in Mannheim. Elf Fälle wurden aus den Stadtteilen Neckarstadt, Almenhof und Feudenheim gemeldet. Zudem war wieder der Sinsheimer Raum betroffen: In den Ortsteilen und den Gemeinden Zuzenhausen, Waibstadt und Epfenbach gab es mindestens neun Anrufe.

Während in Mannheim hauptsächlich "falsche Polizeibeamte" mit ihren Lügengeschichten von Einbrüchen in der Nachbarschaft ihr Unwesen treiben und die Angerufenen schnell nach ihren Vermögenswerten fragten, war im Sinsheimer Raum eher eine Bande aktiv, die auf "Schockanrufe" spezialisiert ist.

In allen 20 bekannten Fällen fielen die Angerufenen nicht auf die Betrüger herein, legten auf und informierten danach die Polizei.

In Bammental allerdings hatten die Täter Erfolg: Hier wurde am Dienstagvormittag einer betagten Seniorin telefonisch vorgegaukelt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine langjährigen Haftstrafe zu vermeiden, bräuchte sie 200.000 Euro.

Die Täter investierten dabei viel Zeit auf: Die Seniorin war erst nach einem mehrstündigen Telefonat "mürbe" geworden und übergab letztendlich gegen Mittag dem angeblichen Boten eines Rechtsanwaltes vor ihrer Haustür Wertgegenstände wie Münzen, Schmuck, Uhren und Ketten im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro.

Im Anschluss daran merkte die Seniorin jedoch sogleich, dass sie einem Betrug aufgesessen war und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings ohne Ergebnis.

Der Abholer war etwa 1,70 Meter groß, trug eine weiße FFP2-Maske und hatte kurze schwarze gelockte Haare. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und eine kräftige Statur. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug einen schwarzen Kurzmantel.

Die Ermittler des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg kümmern sich um den erneuten Fall. Sie rechnen weiter damit, dass die Täter auch in den kommenden Tagen in der Region aktiv sein werden und bitten eindringlich, keine Geldbeträge oder Wertsachen vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor der Tür zu hinterlegen.

Darüber hinaus gelten folgende Hinweise:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, wie höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Telefonnummer 0621/174-1212 und in Heidelberg, Telefonnummer 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern jedweder Art am besten schützen kann. Die Beratungen sind kostenlos.

Im Internet sind Information über alle gängigen Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de abrufbar.