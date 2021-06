Bammental. (pol/make) Einen Unfall verursachte eine Opel-Fahrerin am Kreisverkehr in der Hauptstraße am Dienstagmorgen. Polizeiangaben zufolge war eine 24-Jährigen mit ihrem Kind auf dem Rad am Kreisel unterwegs, als der Opel ihr die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste die 24-Jährige stark, wodurch sie und ihr Kind auf die Fahrbahn fielen.

Das Kind blieb unverletzt. Die Radfahrerin zog sich jedoch leichte Verletzungen zu. Bei dem Auto handelte es sich um einen weißen Opel, der von einer Frau gefahren wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.