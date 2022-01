Bammental. (pol/sake) In der Zeit vom 6. bis 14. Januar nutzen bisher unbekannte Täter den Urlaub von Bewohnern eines Anwesens in der Straße "Kraichgaublick".

Die Täter gelangten über das angrenzende Feld an die Rückseite des Gebäudes. Nachdem sie die ausgelöste Außenbeleuchtung entfernt hatten, hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Sämtliche Behältnisse in dem Gebäude wurden durchwühlt und nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in Höhe von rund 2.500 Euro entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro beziffert, heißt es in der Polizeimeldung.

Um das Diebesgut abzutransportieren, haben die Täter eine auffallende mintgrüne Tasche mit dem weißen Schriftzug "CARREFOUR" aus dem Hausinneren entwendet.

Die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd konnten Schuhspuren mehrerer Täter und weitere Spuren im Innenbereich des Hauses sichern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Telefon: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.