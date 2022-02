Bammental. (pol/jasch) Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch einen 77-jähriger Pedelec-Fahrer angefahren, obwohl dieser Vorfahrt hatte.

Nach Angaben der Polizei übersah der Autofahrer den 77-Jährigen beim Einfahren in den Kreisel in der Reilsheimer Straße. Der 33-Jährige streifte den Pedelec-Fahrer, der daraufhin mit dem Kopf aufschlug. Da der 77-Jährige keinen Helm trug, fiel seine Kopfverletzung so schwer aus, dass er sich seither in stationärer Behandlung befindet.

Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.