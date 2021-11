Bammental. (pol/lyd) In der Nacht auf Samstag (12./13. November) hat sich am Bahnhof Reilsheim ein folgenschwerer Unfall ereignet, bei dem sich ein 16-jähriger Jugendlicher schwer am Arm verletzt hat, teilt die Bundespolizei mit.

Eine Gruppe von acht Jugendlichen und Heranwachsenden hatte sich am Bahnhof Reilsheim aufgehalten, als eine S-Bahn gerade in Richtung Sinsheim abfuhr. Aus der Gruppe heraus lief der 16-Jährige neben der ausfahrenden S-Bahn entlang, um sich von Freunden im Zug zu verabschieden. Der Jugendliche stolperte und geriet zwischen Bahnsteigkante und S-Bahn.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bemerkte der Triebfahrzeugführer den Unfall nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhof Sinsheim fort.

Die Freunde des Verletzten halfen ihm anschließend aus dem Gleisbereich und verständigten umgehend Notarzt und Rettungsdienst. Die Rettungskräfte verbrachten den Jugendlichen nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Durch das schnelle und besonnene Verhalten der Jugendlichen und die dadurch ermöglichte rasche Erstversorgung überlebte der junge Mann den schweren Unfall.

Die Maßnahmen vor Ort dauerten etwa zwei Stunden an. Vor Ort waren Kräfte von Landes- und Bundespolizei, der Freiwilligen Feuerwehr Bammental, ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn. Für die Jugendlichen und auch für die Kräfte vor Ort waren zudem drei Notfallseelsorger im Einsatz.

Nach dem furchtbaren Unfall laufen die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei weiter. Die Bundespolizei beleuchte nun auch die Rolle des Lokführers, wie Sprecherin Daniela Barg am Montag auf RNZ-Nachfrage erklärte. Dieser hatte von dem Unfall offenbar nichts bemerkt und setzte seine Fahrt vor. Es werde routinemäßig geprüft, ob eine unterlassene Hilfeleistung in Frage kommt. "Nach den vorliegenden Informationen gibt es aber keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten", so Barg. "Das muss aber festgestellt werden." Hierzu werde es noch zu weiteren Befragungen der Beteiligten zum Unfallhergang kommen. Grundsätzlich bestehe nach dem Schließen der Türen und dem Anfahren keine Verpflichtung mehr, nach hinten zu schauen. Unklar sei auch noch die Frage, ob die Gruppe, mit welcher der 16-Jährige am Bahnhof stand – mit dem Zug erst dort angekommen war oder sich schon länger dort aufhielt. "Letztendlich wird es aber bei einem sehr tragischen Unfall bleiben", so die Polizeisprecherin.

Die Bundespolizei werde nun wohl auch noch einmal den Reilsheimer Bahnhof unter die Lupe nehmen. Bereits vor elf Jahren hatte sich an fast derselben Stelle ein ähnlicher Unfall ereignet – damals starb ein 19-Jähriger. Möglicherweise seien Hinweisschilder auf die Gefahr ein erstes Mittel. Ein Unglück wie dieses sei zum Glück sehr selten, könne aber an jedem Bahnhof geschehen, betonte die Polizeisprecherin. Eher würden Personen beim Ein- und Aussteigen zwischen Zug und Bahnsteigkante stürzen. Dann seien die Folgen geringer. Barg appelliert an Fahrgäste, die weiße Linie an Bahnsteigen zu beachten.

Update: Montag, 15. November 2021, 20.02 Uhr