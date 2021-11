Bammental. (pol/lyd) In der Nacht auf Samstag (12./13. November) hat sich am Bahnhof Reilsheim ein folgenschwerer Unfall ereignet, bei dem sich ein 16-jähriger Jugendlicher schwer am Arm verletzt hat, teilt die Bundespolizei mit.

Eine Gruppe von acht Jugendlichen und Heranwachsenden hatte sich am Bahnhof Reilsheim aufgehalten, als eine S-Bahn gerade in Richtung Sinsheim abfuhr. Aus der Gruppe heraus lief der 16-Jährige neben der ausfahrenden S-Bahn entlang, um sich von Freunden im Zug zu verabschieden. Der Jugendliche stolperte und geriet zwischen Bahnsteigkante und S-Bahn.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bemerkte der Triebfahrzeugführer den Unfall nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhof Sinsheim fort.

Die Freunde des Verletzten halfen ihm anschließend aus dem Gleisbereich und verständigten umgehend Notarzt und Rettungsdienst. Die Rettungskräfte verbrachten den Jugendlichen nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Durch das schnelle und besonnene Verhalten der Jugendlichen und die dadurch ermöglichte rasche Erstversorgung überlebte der junge Mann den schweren Unfall.

Die Maßnahmen vor Ort dauerten etwa zwei Stunden an. Vor Ort waren Kräfte von Landes- und Bundespolizei, der Freiwilligen Feuerwehr Bammental, ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn. Für die Jugendlichen und auch für die Kräfte vor Ort waren zudem drei Notfallseelsorger im Einsatz.