Bad Wimpfen. (pol/mün) Zwei Autofahrer wurden am Samstagmorgen zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau in ihren Autos nach einem Frontalzusammenstoß eingeklemmt. Die Feuerwehr musste beiden befreien. Sie wurden nach Angaben der Polizei trotzdem nur leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr auf der Landesstraße L530. Der 46-jährige BMW-Fahrer verlor wegen Eisglätte die Kontrolle über seinen BMW und das Heck geriet auf die Gegenfahrbahn.

Die entgegenkommende 21-jährige Golf-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste eine Reinigung der Straße und die Abtragung von Erdreich veranlasst werden. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Bis zum Abstreuen der Fahrbahn ereigneten sich im Bereich der Unfallstelle, aufgrund der Straßenglätte, noch drei weitere Unfälle mit Pkws, bei denen jedoch niemand verletzt wurde.