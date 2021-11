Bad Schönborn/Kronau. (pol/sake) Ein 21-Jähriger betrunkener Autofahrer lieferte sich in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr in Langenbrücken eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei und verursachte einen Verkehrsunfall.

Zunächst war der Polizei ein schwarzer BMW mit hoher Geschwindigkeit aufgefallen, der auf der Hauptstraße in Langenbrücken in Richtung Mingolsheim fuhr. Beim Versuch, den Fahrer anzuhalten und ihn im Anschluss zu kontrollieren, beschleunigte er auf bis zu 160 km/h, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er floh über die Landstraße L555 in Richtung Kronau. Der 21-jährige Fahrer geriet im Verlauf der Verfolgungsfahrt immer wieder in den Gegenverkehr und wich einem Lastwagen nur knapp aus.

Kurz nach Überqueren der Ampel am Ortseingang von Kronau geriet der Fahrer von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte er einen Verteiler und einen Schaltkasten. Der Wagen kippte auf die Fahrerseite und kam erst nach etwa 150 Metern wieder auf den Rädern zum Stehen.

Bei dem 21-Jährigen, der sich in der anschließenden Kontrolle kooperativ zeigte, wurde ein Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,68 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein auf dem Polizeirevier abgeben musste.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07253/80260 zu melden.