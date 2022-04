Bad Rappenau-Fürfeld. (pol/rl) Zu mehreren Vandalismusvorfällen kam es seit dem vergangenen Dienstag in Fürfeld. Das teilte die Polizei mit.

Zunächst wurde am Mittwoch ein Auto und ein Wohnmobil in der Wilhelm-Hauff-Straße gemeldet, die beide mit blauer Farbe besprüht worden waren. Diese soll der Täter zwischen 20.15 und 22 Uhr besprüht haben. Zwischenzeitlich wurden der Polizei weitere beschmierte Autos in der Mörikestraße und Schloßbergstraße gemeldet. Insgesamt wurden seit Dienstag vier Fahrzeuge und eine Hauswand mit blauer Farbe beschmiert.

Der ermittelnde Polizeiposten Bad Rappenau vermutet einen Zusammenhang der Taten. Zur Aufklärung der Taten sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264/95900 zu melden.