Bad Rappenau-Babstadt. (jubu) Eine mittelschwer verletzte Person und erheblicher Sachschaden an zwei Fahrzeugen fordert ein Kreuzungsunfall am Montagabend auf der Kreisstraße K2041 bei Babstadt. Wie die Polizei Heilbronn mitteilt, hatte ein 24-jähriger Fiat-Fahrer die Kreisstraße von Siegelsbach in Richtung Babstadt befahren und wollte am Kreuzungsbereich zur L530/Autobahnzubringer links abbiegen.

Er übersah jedoch eine entgegenkommende 23-jährige Audi-Fahrerin, weshalb es zu einer frontalen Kollision beider Fahrzeuge kam. Die Beifahrerin des Audi zog sich den Polizeiangaben nach mehrere Prellungen zu und wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier aus Eppingen und anschließenden Bergung der nicht mehr fahrbereiten Wagen musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.

Update: Dienstag, 18. Mai 2021, 10.38 Uhr