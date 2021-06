Neckargemünd. (pol/rl) Rund zwei Stunden war die Neckarsteinacher Straße in Kleingemünd wegen eines Verkehrsunfalls, der sich in Höhe des Schwimmbades ereignete, in beiden Richtungen voll gesperrt.

Kurz nach 11.30 Uhr war ein 32-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Neckarsteinacher Straße in Richtung Neckargemünd unterwegs. In Höhe des Schwimmbades geriet er kurz vor dem Ortseingang in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier streifte er einen VW-Transporter mit Anhänger. Daraufhin schleuderte der Peugeot des 32-Jährigen wieder nach rechts. Der Wagen geriet in die aufsteigende Böschung, überschlug sich und blieb auf der Straße liegen.

Der verletzte 32-Jährige kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der 57-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge sind Totalschäden. Der VW-Anhänger hatte Fensterscheiben geladen, die ebenfalls zu Bruch gingen. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Feuerwehr Neckargemünd war zur Sperrung der Fahrbahn, der Bergung des 32-Jährigen und seines Fahrzeuges sowie zur Reinigung der Fahrbahn mit 18 Mann im Einsatz. Die Straße zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach war um 13.30 Uhr wieder in beiden Richtungen befahrbar. Der Verkehr wurde während der Sperrung örtlich umgeleitet.