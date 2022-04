Malsch. (pol/msc) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B3 zwischen Malsch und Bad-Schönborn wurde eine Person verletzt. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle zwischen 19.30 und 21 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Polizei mit.

Ein 50-Jähriger fuhr laut Polizeibericht in Richtung Bad-Schönborn, geriet bei der Fahrt allerdings nach rechts in den Grünstreifen. Er konnte seinen Ford nicht mehr retten und geriet komplett von der Fahrbahn ab. Das Auto rollte am Fahrbahnrand eine Böschung herunter und kam in einer Baumgruppe zum Stehen.

Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, über die Schwere der Verletzungen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen und abgeschleppt, dazu musste die Fahrbahn gesperrt werden.