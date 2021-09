B293 bei Sulzfeld. (pol/make) Nach dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B293 bei Sulzfeld sucht die Verkehrspolizei Karlsruhe Zeugen und den flüchtigen, unfallbeteiligten Lastwagen. Eine 19-jährige Fahrerin war laut Polizeiangaben gegen 22.45 Uhr in ihrem Hyundai auf der Strecke von Zaisenhausen in Richtung Sulzfeld unterwegs, als sie Höhe Neuhof einen Lastwagen überholte. Hierbei schätzte sie die Verkehrssituation laut Polizeiangeben falsch ein und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford eines 39-Jährigen.

Der Wagen der Frau prallte in der Folge in den Unterfahrschutz des noch daneben fahrenden Lasters. Der Ford kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich schwer und musste von hinzugeeilten Rettungskräften mit Notarzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 39-jährige Ford-Lenker wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ebenfalls in eine Klinik transportiert. Ohne sich um den Unfall und die Verletzten zu kümmern, entfernte sich der Lkw-Fahrer laut Polizeiangaben von der Unfallstelle. Trotz des Aufpralls in den seitlichen Unterfahrschutz, der blaue Lackantragungen am beschädigten Hyundai hinterließ.

Die Strecke zwischen Sulzfeld und Zaisenhausen war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Update: Dienstag, 7. September 2021, 10.35 Uhr

Zwei Autos stoßen frontal zusammen

B293 bei Sulzfeld. (jubu) Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend auf der Bundesstraße B293 bei Sulzfeld ereignet. Nach ersten Polizeiinfos waren gegen 22.45 Uhr auf der Strecke in Richtung Zaisenhausen ein Ford und ein Hyundai frontal zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Fusion in die Böschung neben der Fahrbahn geschleudert, der Hyundai i20 blieb schwer beschädigt quer auf der Straße stehen.

Der Ford-Fahrer wurde eingeklemmt und wurde von den eingesetzten Feuerwehren aus Sulzfeld und Zaisenhausen mit hydraulischem Gerät und Einsatz der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit. Auch die Fahrerin des Hyundai wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit - beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Kliniken eingeliefert.

Die Bundesstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe kam vor Ort und hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.