B293 bei Sulzfeld. (jubu) Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend auf der Bundesstraße B293 bei Sulzfeld ereignet. Nach ersten Polizeiinfos waren gegen 22.45 Uhr auf der Strecke in Richtung Zaisenhausen ein Ford und ein Hyundai frontal zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Fusion in die Böschung neben der Fahrbahn geschleudert, der Hyundai i20 blieb schwer beschädigt quer auf der Straße stehen.

Der Ford-Fahrer wurde eingeklemmt und wurde von den eingesetzten Feuerwehren aus Sulzfeld und Zaisenhausen mit hydraulischem Gerät und Einsatz der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit. Auch die Fahrerin des Hyundai wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit - beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Kliniken eingeliefert.

Die Bundesstraße war für die Dauer der Rettungsarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe kam vor Ort und hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.