Sinsheim. (pol/rl) Mit einem VW kollidierte ein Sattelzug auf der Bundesstraße B292 am Montagmorgen. Wie die Polizei meldete, waren die beiden Fahrzeuge kurz vor 7 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs gewesen. Sie fuhren an der Ausfahrt Sinsheim von der Autobahn ab und warteten dann nebeneinander an einer roten Ampel auf der Linksabbiegerspur.

Als die Ampel grün wurde, bogen beide Fahrer gleichzeitig ab. Dabei geriet der Sattelzug beim Ausholen leicht auf die Fahrspur des VWs und touchierte dessen Kotflügel. Der Gesamtsachschaden liegt bei 1500 Euro.

Da es bei den Schilderungen zum Unfallhergang noch Unstimmigkeiten gibt, werden weitere Zeugen des Unfalls gesucht. Diese können sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/690-0 melden.