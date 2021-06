Altlußheim. (pol/mün) Noch ist unklar, wieso am Sonntag kurz nach 17 Uhr im Keller eines Zwei-Familienhauses in Altlußheim ein Feuer ausbrach. Durch den Brand in dem Anwesen in der Körnerstraße entstand eine extrem starke Qualmbildung, die die Löscharbeiten erschwerten. Ein Feuerwehrmann musste kurzfristig vom anwesenden Rettungsdienst behandelt werden, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Bewohner blieben unverletzt, berichtet die Polizei.

Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen.