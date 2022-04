Aglasterhausen. (pol/rl) Am Samstagmorgen hatte ein VW-Fahrer beim Tanken in Aglasterhausen vergessen, den Zapfhahn aus seinem Auto zu ziehen.

Der Fahrer hatte gegen 9 Uhr an der Tankstelle in der Helmstadter Straße getankt. Danach setzte er sich einfach in sein Auto und fuhr los, obwohl der Zapfhahn noch im Tankstutzen des Wagens hing. Der Zapfhahn riss daraufhin ab und der VW fuhr in Richtung der Bundesstraße B292 davon.

Der Fahrer verursachte einen Schaden in Höhe von knapp 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 entgegen.