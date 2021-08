Aglasterhausen. (pol/rl) Am frühen Sonntagnachmittag verletzte sich zudem eine 52-Jährige bei Aglasterhausen. Die Frau war auf einem Feldweg unterwegs gewesen, auf dem sie aus unbekannten Gründen von ihrem Fahrrad stürzte. Die verletzte Frau kam per Rettungswagen in eine Klinik.