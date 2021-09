A656 bei Mannheim. (pol/rl) Von einem anderen Auto in die Leitplanke gedrängt wurde ein BMW auf der Autobahn A656 am Montagvormittag. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 54-jährige BMW-Fahrer war gegen 10.20 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs. Als er sich an der Ausfahrt Mannheim-Neckarau auf die Abbiegespur einordnete, scherte eine hinter ihm fahrende Mercedes E-Klasse nach rechts auf den Standstreifen aus und setzte zum Überholen an.

Als der Mercedes sich auf Höhe des BMW befand, zog der Mercedes plötzlich nach links. Der 54-Jährige wich nun ebenfalls nach links aus und streifte dadurch die Leitplanke. Der Mercedes fuhr danach einfach weiter.

Der 54-Jährige blieb unverletzt, an seinem BMW entstand jedoch rund 5000 Euro Sachschaden. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/470930 zu melden.