St. Leon-Rot. (pol/make) Zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Walldorfer Kreuz, Fahrtrichtung Mannheim ist es am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Laut Polizeiangaben kam dabei der 43-jährige Fahrer des Fahrzeugs noch an der Unfallstelle ums Leben. Um 12.35 Uhr meldet die Polizei: Die Bergungsarbeiten sind nach wie vor in vollem Gange.

Derzeit wird die Landung auf ein anderes Fahrzeug umgeladen. Anschließend muss der 40 Tonnen schwere Lkw abgeschleppt und die Fahrbahn mit Unterstützung einer Fachfirma gereinigt werden. Dies wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Solange werden der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt bleiben, der Verkehr wird über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Fahrbahn in Richtung Mannheim war lange Zeit voll gesperrt, mit 20 Rettern ist die Feuerwehr Wiesloch zur Absicherung und Bergung im Einsatz gewesen. Zwischenzeitlich staute es sich bis zu 15 Kilometer, erhebliche Behinderungen für den Berufsverkehr waren die Folge.

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Lkw-Fahrer laut Polizeiangaben auf einen vorausfahrenden Lkw auf und wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Der 43-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Umleitungsstrecken sind überlastet. Es wird empfohlen, bereits ab der Anschlussstelle Sinsheim die A6 zu verlassen und den Unfallbereich weiträumig zu umfahren.

Update: Dienstag, 13. Juli 2021, 12.55 Uhr