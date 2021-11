A6 bei Schwetzingen. (pol/lyd) Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr musste ein 28-jähriger Skoda-Fahrer, welcher auf der A6 von Mannheim in Richtung Schwetzingen fuhr, am Ende der dortigen Dauerbaustelle verkehrsbedingt abbremsen, teilt die Polizei mit. Eine nachfolgende Seat-Fahrerin erkannte dies und verlangsamte ebenfalls ihre Fahrt.

Der 63-jährige Fahrer eines Mercedes bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm bremsten und kollidierte mit dem Heck des Seats, wodurch dieser auf den Skoda aufgeschoben wurde. Die Seat-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Die linke Fahrspur musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 17.30 und 19 Uhr gesperrt werden.