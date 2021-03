A6 bei Hockenheim. (pol/lyd) Eine Autofahrerin war am späten Dienstagvormittag auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam sie kurz vor dem Dreieck Hockenheim nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanken bis zum Stillstand entlang.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, befand sich die Fahrerin in einer medizinischen Notsituation. Deshalb wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der jedoch nicht benötigt wurde. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Um 12.40 war die Sperrung dre A 6 wieder aufgehoben.