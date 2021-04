A6 bei Bad Rappenau. (jubu) Verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste ein Autofahrer aus dem Raum Tübingen nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der Autobahn A6 bei Bad Rappenau.

Der Mann war ersten Informationen zufolge gegen 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn unterwegs. Als er wenige Kilometer vor der Abfahrt Bad Rappenau einen Lastwagen überholte, verlor er die Kontrolle über seinen Seat Arosa, sodass dieser in die linke Betonschutzwand prallte. Danach wurde der Seat nach rechts abgewiesen und prallte in die Schutzplanken, wo der Wagen quer auf der Standspur stehen blieb.

Der verletzte Fahrer konnte seinen Wagen selbst verlassen. Nach der Versorgung durch den Notarzt kam er in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim, der Rettungsdienst aus Eppingen und die Autobahnpolizei Weinsberg. Die Autobahnmeisterei beseitigte die größere Ölspur, die der beschädigte Seat hinterlassen hatte. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die rechte Fahrspur gesperrt.