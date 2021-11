Weinheim. (RNZ) Die Beteiligten an einem Unfall auf der Autibahn A5 zwischen Hirschberg und Weinheim hatten am Samstagmittag Glück. Ihnen ist nichts passiert. Auch zwei Kinder im Alter von drei Monaten und drei Jahren blieben unversehrt, als ihr 34 Jahre alter Vater aus Unachtsamkeit ins Heck eines Mercedes fuhr. Die Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus, konnten es aber nach einer kurzen Untersuchung wieder verlassen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 3000 Euro. Größere Verkehrsbehinderungen zog die Unfallaufnahme auf der gesperrten rechten Spur nicht nach sich.