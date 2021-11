A81 bei Widdern. (pol/mün) Mit reichlich Alkohol im Blut verwechselte ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn A81 bei Widdern die Aus- und Einfahrt des Rasthofes Jagsttal. Gegen 17 Uhr am Samstag wollte er seine Fahrt fortsetzen und bemerkte plötzlich, dass er in die falsche Richtung unterwegs und schon fast auf der Autobahn war, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Daraufhin versuchte der Mann unter mehrfachem Rangieren den LKW zu wenden. Dies bemerkte eine Streife der Verkehrspolizei, die gerade in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Autobahn unterwegs war und fuhr zurück zum Rasthof.

Beim Eintreffen der Polizisten hatte der Mann es geschafft sein Fahrzeug zu wenden, allerdings nicht ohne dabei Schäden im Erdreich und an seinem Laster zu verursachen.

Als die Beamten den Mann auf sein ungewöhnliches Wendemanöver ansprechen wollten, fanden sie ihn schlafend in seinem Führerhaus. Dabei fiel auf, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten und zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an.

Lkw-Fahrer musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben und nun neben einer Geldstrafe auch noch für die Beschädigungen an seinem Fahrzeug und der Rastanlage aufkommen.