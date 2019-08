Von Thomas Frenzel

Bammental. Lasst hundert Blumen blühen! Es war Mao, der Große Vorsitzende, der diesen Appell vor über 60 Jahren seinen Chinesen zurief (und dann mit aller Gewalt zurückruderte, als sein Appell erhört wurde und die Chinesen sich in ein Volk der Blumenliebhaber verwandelten).

Zum noch größeren Sprung nach vorn setzte jetzt einer an, der von Berufs wegen mit bunten Blümchen eher wenig am Hut hat: Winfried Hermann, seines Zeichens grüner Verkehrsminister im grün-schwarzen Musterländle. Er gab den Startschuss für ein Aktionsprogramm, das "1000 Zebrastreifen für Baden-Württemberg" wachsen lassen soll.

Medienwirksam ließ der Herr Minister für diesen Startschuss neben einem Schulkind und einem Blinden auch eine Rollatorfahrerin über einen Zebrastreifen marschieren. Dieser fotografisch festgehaltene Gänsemarsch lässt mit aufgesetzter Regionalbrille den Blick nach Bammental schweifen. In die dortige Reilsheimer Straße.

Seit Jahr und Tag fordern die Bewohner des nahen Seniorenparks eine Querungshilfe über diese Kreisstraße - ein Wunsch, der immer und immer wieder abgebügelt wurde. Wortreich, mit Hinweisen auf irgendwelche Bestimmungen, mit egal was. Hauptsache, der Amtsschimmel musste seinen Stall nicht verlassen und auch keine weiße Farbe auf den Asphalt pinseln.

Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt und es überziehen in Bälde die Zebrastreifen nicht nur das ferne Ländle, sondern einer davon auch die Reilsheimer Straße. Sollte dies geschehen, dann ist der Herr Minister schon jetzt herzlich zur Einweihung eingeladen. Er darf dann auch sicher sein, dass es nicht nur eine Rollatorfahrerin ist, die dann mit ihm über den Zebrastreifen marschiert.

Es werden sehr sehr viele sein und dazu auch noch der eine oder andere Rollstuhlfahrer. Diese Senioren wären alle glücklich - wenn den Worten auch die Taten folgen würden und am Ende nicht doch noch wieder zurückgerudert würde. So wie in China, bei den 100 Blümchen.