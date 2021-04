Von Werner Popanda

Meckesheim. Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in der Region Heidelberg sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man zudem nicht nur gut einkaufen, sondern auch Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Die RNZ stellt den Wochenmarkt in Meckesheim.

> Was es hier gibt: Ja, der Meckesheimer Markt besteht aus gerade einmal vier Ständen. Dennoch kann man hier alles einkaufen, was für ein leckeres Mahl benötigt wird. Wie wäre es beispielsweise mit mediterraner Feinkost zur Vorspeise oder begleitend zum Hauptgang? Gar kein Problem, denn eben diese gibt es beim Händler aus Ammerbuch mit "Griechischen Spezialitäten"

Wer Geflügelprodukte in schon fast unfassbar vielen Varianten schätzt, kann diese direkt daneben am Verkaufswagen von Annerose Ziegler aus Bammental erwerben. Für ihre Produkte wirbt sie übrigens mit folgenden Worten: "Ihre Geflügelexperten im Rhein-Neckar-Kreis: Frische – Qualität – artgerechte Tierhaltung."

Nicht aus der mehr oder weniger direkten Nachbarschaft, sondern von ein bisschen weiter her kommen die Erzeugnisse des dritten Verkaufswagens. Nämlich "direkt aus Bremerhaven". Und zwar trifft dies auf "Bergers Fischdelikatessen" zu, genauer: auf Frischfisch, Räucherfisch, Marinaden, Salate und Krabben sowie feinen Backfisch.

Und dann bliebe da noch der große Stand der Gärtnerei Rudi Sitzler aus Sinsheim-Dühren, an dem man auf Obst und Gemüse auch aus eigener Bioerzeugung in einem solchen Ausmaß trifft, dass man nur staunen kann. Beim Staunen sollte man es aber freilich nicht belassen, sondern sich besser die Einkaufstaschen füllen.

> Die Atmosphäre: Gewissermaßen "im Schatten" des Rathauses liegend, präsentiert sich dieser Wochenmarkt sehr kompakt. Kürzer können die Wege zwischen den vier Marktbeschickern wahrlich nicht sein. Zu einer entspannten Atmosphäre trägt nicht zuletzt bei, dass es nahebei viele Parkplätze gibt, auf denen man in der Marktzeit je nachdem 30 Minuten oder gar zwei Stunden lang kostenlos das Auto abstellen kann.

Das so gesparte Geld kann man natürlich umgehend auf dem Markt ausgeben. Oder aber für ein kühles Getränk, wahlweise einen Imbiss in einer Gaststätte respektive in deren Biergarten, was derzeit allerdings leider nur theoretisch möglich ist. Was aber aktuell möglich ist, ist der Erwerb einer Eisdelikatesse "aus eigener Herstellung" im Eiscafé auf der anderen Seite der Friedrichstraße.

> Das Besondere: Beim Meckesheimer Markt besteht das Besondere ganz ohne Zweifel in seinem Standort mittendrin im Herzen der Gemeinde. Dies bedeutet, dass beispielsweise eventuelle Bank- oder Rathausgeschäfte ebenso in einem Rutsch erledigt werden können wie andere Einkaufsvorhaben: etwa beim Bäcker, Optiker, Blumenhändler und Apotheker.

Wer ein wenig Zeit mitbringt, sollte außerdem den faszinierenden "Biblischen Garten" an der evangelischen Kirche in Augenschein nehmen. Schön ist nicht zuletzt die Tatsache, dass es dort auch Spielgeräte für Kinder gibt, Sitzgelegenheiten für Groß und Klein sowie obendrein auch noch ein öffentliches Bücherregal.

Info: Der Meckesheimer Wochenmarkt auf dem Platz beim Rathaus in der Friedrichstraße findet in der Regel mittwochs von 8 bis 12 Uhr statt. Wer mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreist, sollte an der Bushaltestelle "Meckesheim Ortsmitte" aus- und einsteigen.