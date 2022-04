Von Christiane Barth

Spechbach. Die geplanten Windräder im Gebiet "Dreimärker" waren bei der jüngsten öffentlichen Gemeinderatsitzung das Thema schlechthin. Der Anhörung der Bürgerinitiative "Pro Landschaftsschutz", die sich gegen den Windpark stemmt und auf einen Bürgerentscheid hinwirkt, war eine halbe Stunde gewidmet. Der Zuhörerraum war voll und Bürgermeister Werner Braun gab eine 15-minütige Stellungnahme ab. Das Thema polarisiert. Die Forderung der Bürgerinitiative am Ende ihres Vortrages lautete: Bestätigung des Bürgerbegehrens durch den Gemeinderat und Herbeiführen eines Bürgerentscheids oder Ratsbegehrens.

"Sie reiten ein totes Pferd, Herr Bürgermeister. Steigen Sie ab", sagte Gregor Herold von der Bürgerinitiative. Der Bürgermeister sah es anders: Windkraftanlagen gewähren die Versorgungssicherheit. "Wir werden nicht die Welt retten, aber mit dem Stromertrag eines Windrades leisten wir unseren Beitrag zum Klimaschutz." Zur Forderung der Bürgerinitiative meinte Braun: "Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ist eine formale Sache." Der Gemeinderat habe lediglich festzustellen, ob es rechtens sei.

Gregor Herold (links) und Olaf Straub sprachen für die Bürgerinitiative. Foto: Barth

Während der Gründer der Bürgerinitiative, Olaf Straub, die Rentabilität der "riesigen Industrieanlagen" in Zweifel zog, da in Zukunft infolge des Klimawandels weniger starke Windströmungen zu erwarten seien, konterte Braun mit einem Vergleich: Ein 40 Meter hoher Hochspannungsmast stehe 65 Meter von der Wohnbebauung entfernt. Ein 250 Meter hohes Windrad, das circa 3000 Vier-Personen-Haushalten Energie liefere, habe jedoch einen Mindestabstand von 1500 Metern.

Zum Flächenverbrauch von 8000 Quadratmetern pro Windrad, also von 48.000 Quadratmeter für sechs Anlagen, meinte der Bürgermeister: "Dabei sind Flächen für Zuwege und temporär beanspruchte Flächen bereits enthalten. Da am Dreimärker ein bereits gut ausgebautes Wegenetz besteht, wird dieser Wert sicher nicht benötigt werden." Ökologisch wertvoller, klimawandelsicherer Baumbestand werde dabei nicht in Anspruch genommen, unterstrich Braun.

Drei der sechs Windräder sind auf Spechbacher Gemarkung geplant, die anderen drei auf Epfenbacher Waldfläche. "Weniger als ein Prozent unserer Waldfläche", meinte Braun. "Wo sechs Windräder stehen, stehen auch schnell mal zwölf," meinte Straub. Braun zog den regulären jährlichen Holzeinschlag von rund 1500 Festmeter Holz zum Vergleich heran: "Bei einer Genehmigung von drei Windenergieanlagen sind das somit bei maximal 2,4 Hektar Forstflächenverbrauch, also ganze 770 Festmeter, die für drei Anlagen geschlagen werden müssten."

Zur Lärmbelästigung meinte Braun, dass es keine Gesundheitsgefahren geben werde: "Wer allerdings der festen Meinung ist, Windenergieanlagen gefährden seine Gesundheit, wird selbstverständlich gesundheitliche Probleme bekommen." Die Bürgerinitiative sprach von "störenden Schallemissionen". Das Thema "Herzrhythmusstörungen" sei bei einer Umfrage am Windpark in Neckarsteinach-Grein mehrfach aufgetaucht.

Für ein Windrad würden 1000 Kubikmeter Stahlbeton, also rund 2000 bis 3000 Tonnen Beton und 150 Tonnen Stahl, im Wald verbaut, sagte Straub. Auf eine Menge wollte sich Braun zu diesem Zeitpunkt noch nicht einlassen, er sagte aber: "Natürlich wird zur Erreichung der notwendigen Standsicherheit ein großes Fundament benötigt. Doch Beton ist ein ausgesprochen natürlicher Baustoff. Der Rückbau nach dem Ende der Laufzeit ist mit den heute zur Verfügung stehenden Methoden sehr leicht zu schaffen."

Immens teuer werde der Rückbau dereinst sein, meinte die Bürgerinitiative. Die Gemeinde könne später auf hohen Kosten sitzen bleiben. Laut Braun ist für diesen Fall eine Rückbaubürgschaft bei der Genehmigungsbehörde zu hinterlegen. Da auch eine Anpassung vertraglich geregelt sei, gehe er davon aus, dass diese trotz Preissteigerung ausreiche.

Am 13. Mai soll von 16 bis 20 Uhr in der örtlichen Mehrzweckhalle ein "Info-Markt" zum Thema Windpark stattfinden. Eine Bürgerin wollte wissen, warum dies nicht vor der Vertragsunterzeichnung mit "ABO Wind" geschehen sei. Der Bürgermeister antwortete, dass man erst mit den Experten des Unternehmens mit fundierten Informationen habe an die Öffentlichkeit gehen wollen.

Ob es jetzt für einen Bürgerentscheid zu spät ist? Der Antrag der Bürgerinitiative wird nun vom Kommunalrechtsamt sowie von einem von der Gemeinde beauftragten Anwaltsbüro geprüft. Die Gemeinde muss binnen zweier Monate ab Einreichung des Antrags mitteilen, ob dieser rechtens ist, erklärte Braun. Dies soll in der Mai-Sitzung erfolgen. Ob er dann noch von seinem Pachtvertrag mit ABO Wind zurücktreten kann? "Das wird schwierig. Das wäre genaustens zu prüfen. Ich gehe davon aus, dass er nicht so schnell aufgehoben werden kann", so Braun. Die Bürgerinitiative habe um Vertragseinsicht gebeten, diese bislang aber noch nicht erhalten.

Laut Braun kann der Gemeinderat, falls der Antrag auf einen Bürgerentscheid zulässig ist, beschließen, auf eine Aufhebung des Vertrags mit "ABO Wind" hinzuwirken. Erst nach Aufhebung des Vertrages könne ein Ratsentscheid oder Bürgerentscheid herbeigeführt werden, erklärte der Bürgermeister, der dieses Szenario für "unwahrscheinlich" hält.

Wenn alles nach Plan des Bürgermeisters läuft, könnten die behördlichen Gutachten, wie die Untersuchungen zum Artenschutz und zur Schallentwicklung, im Herbst starten. Was passiert aber, wenn das Vorhaben durch einen Bürgerentscheid gekippt wird? Dann könnte trotzdem ein Windpark auf Epfenbacher Gemarkung entstehen, wenige Hundert Meter von der Gemarkungsgrenze entfernt. Doch auch im Nachbarort sammelt die Bürgerinitiative bereits Unterschriften. Diese müssen bis zum 15. Mai, also drei Monate nach dem dortigen Gemeinderatsbeschluss, vorgelegt werden.

Gemeinderäte befürworten den umstrittenen Windpark

Spechbach. (cba) Wenn es nach den Gemeinderäten in Spechbach geht, wird der umstrittene Windpark gebaut. Das zeigten die Äußerungen in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gremiums, in der die geplanten Windräder auf dem Areal Dreimärker im Mittelpunkt standen (siehe weiterer Artikel). Hier die Aussagen in Auszügen:

> Ben Olbert (CDU) resümierte, es gebe nur ein wirkliches Argument, das gegen den Windpark sprechen könnte: der Artenschutz. Alles andere seien "Luxusprobleme", wie er es nannte. Für den benötigten Flächenverbrauch im Wald würden Ausgleichsmaßnahmen geschaffen. "Wir stehen am Anfang eines Prozesses", sagte Olbert. "Es geht um streng geschützte Arten." Ziel müsse es sein, "im Einklang mit dem Artenschutz und naturverträglich" zu handeln. "Wir wollen geschlossen ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen", meinte Olbert weiter. Die Spechbacher müssten angehört werden und man sollte mit Argumenten im Dialog bleiben.

> Annette Lumpp (Freie Wähler Vereinigung) erzählte, dass sie am Anfang der Diskussion auch gegen den Windpark "in unserem Wald" gewesen sei. "Wir müssen den Ressourcenverbrauch im Auge behalten", fand sie, betonte aber: "Ich will, dass unser Ort relativ autark sein kann." Und um dieses Ziel zu erreichen, "bleibt uns nichts anderes übrig, als Windkraft zu befürworten", so Lumpp.

> Petra Reinmuth (Freie Wähler Vereinigung) meinte, dass das Thema Energieversorgung derzeit alle umtreibe. "Es wurden uns in allen Richtungen die Grenzen aufgezeigt", so Reinmuth. "Jeder von uns merkt: Hier passiert was." Jeder Energieverbrauch sei ein Eingriff in die Natur. "Ja, wir stehen vor einer riesengroßen Herausforderung", so die Gemeinderätin weiter. "Aber wir haben die besten Werkzeuge, um diese zu meistern. Nicht zu handeln ist im Moment keine Alternative." Das Projekt Windpark sei "ein guter Anfang in die richtige Richtung". "Es gibt für dieses Thema kein Ideal als Lösung", schloss Reinmuth.