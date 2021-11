Wilhelmsfeld. (lew) Wie geht es weiter mit der Kernzeitbetreuung in Wilhelmsfeld ab dem 1. Januar 2022? Über diese Frage sollte bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gesprochen werden, zu welcher der Verein zur Pflege der Grundschulbetreuung jetzt wie berichtet eingeladen hatte. Aufgrund von akuter Personalknappheit, die sich allerdings bereits länger abgezeichnet hatte, sieht sich der Verein nicht mehr in der Lage, die Kernzeitbetreuung der Grundschüler der Christian-Morgenstern-Schule über den 31. Dezember 2021 hinaus fortzusetzen. Ein Punkt bei der außerordentlichen Versammlung betraf auch das Angebot zur Wahl eines neuen Vorstands, nachdem der Erste Vorsitzende Thomas Speth Ende Oktober zurückgetreten war.

Doch ein neuer Vorsitzender wurde auch jetzt nicht gefunden, wie die stellvertretende Vorsitzende Melanie Schäfer auf Nachfrage der RNZ erklärte. Das Hauptproblem sei aber ohnehin nicht der Vorstand, sondern das Personal. Am heutigen Mittwochabend soll bezüglich der Zukunft der Kernzeitbetreuung ein Gespräch mit Bürgermeister Christoph Oeldorf stattfinden. Danach könne man konkretere Aussagen treffen.

Update: Dienstag, 23. November 2021, 20.01 Uhr

Steht die Kernzeitbetreuung vor dem Aus?

Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. "Ab dem 1. Januar 2022 ist eine Betreuung der Kinder vor und nach der Grundschule durch den Verein nicht mehr möglich." In einem Schreiben des "Vereins zur Pflege der Grundschulbetreuung" an die Eltern, das der RNZ vorliegt, wird das Ende der Kernzeitbetreuung allen voran mit der "seit längerer Zeit händeringenden" Suche nach zusätzlichen Mitarbeitern begründet. "Die Anzahl der zu betreuenden Kinder hat sich vom letzten Schuljahr zu diesem Schuljahr mehr als verdoppelt", heißt es. Mit dem aktuellen Personalstamm sei es nicht möglich, die derzeit 55 Kinder angemessen und sicher zu betreuen.

Die Hilsbachhalle wurde dem Verein von der Gemeinde für die Kernzeit zur Verfügung gestellt. Foto: Alex

Konkret stünden der Kernzeit, für welche die Gemeinde die Hilsbachhalle zur Verfügung gestellt hat, ab dem 1. Januar nur noch zwei Betreuer zur Verfügung. Dramatisch zugespitzt habe sich die Lage, nachdem drei Mitarbeiter im Oktober ihre Kündigung eingereicht hatten. Zudem habe der Verein einen weiteren Mitarbeiter "aufgrund mangelnder Eignung aus dem Arbeitsverhältnis entlassen" müssen. Und die FSJ-lerin werde künftig ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule fortsetzen. Vonseiten der Mitarbeiter, die gekündigt haben, seien die zu hohe Arbeitsbelastung und die zu geringe Vergütung als Gründe genannt worden. Hinzu kämen die geteilten Arbeitszeiten, zwei Stunden am Vormittag und vier Stunden am Nachmittag, die als schwierig erachtet würden.

Thomas Speth, der dem Verein zuletzt vorsaß, ist Ende Oktober von seinem Amt zurückgetreten. Der Posten des Vorsitzenden ist aktuell also unbesetzt, am heutigen Freitag um 18 Uhr soll auch hierüber bei einer nicht-öffentlichen außerordentlichen Mitgliederversammlung gesprochen werden. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Erklärung des Vorstandes zur Lage der Kernzeit sowie die Abstimmung zur Aufgabe des Geschäftsbetriebes zum 31. Dezember. Speths Stellvertreterin Melanie Schäfer erklärte auf RNZ-Nachfrage, vor der Mitgliederversammlung öffentlich nichts zu der Thematik sagen zu wollen.

Ganz anders eine Leserin, die sich als eine der betroffenen Mütter zu Wort meldet. "Wir Eltern sind fassungslos", sagt sie. Die Einstellung der Kernzeitbetreuung bedeute, dass sich Beruf und Kinder nicht mehr wie bisher unter einen Hut bringen ließen. "Ein Elternteil müsste den Beruf aufgeben oder die Arbeitszeit stark reduzieren – mit erheblichen finanziellen Einbußen", ärgert sie sich. "Wilhelmsfeld bewirbt sich als familienfreundliche Gemeinde, davon merken wir momentan aber nichts."

Die RNZ hat bei Bürgermeister Christoph Oeldorf nachgefragt, was er zu dieser Kritik zu sagen hat. "Die Gemeinde ist sehr daran interessiert, das zu regeln", betont der Rathauschef. Allerdings sei man in der Verwaltung vom Zeitpunkt und von der Kurzfristigkeit sehr verwundert. Das Personalproblem sei zwar seit Längerem bekannt – es gab immer wieder Stellenanzeigen, unter anderem auch im Amtsblatt – "doch, dass das so massiv auf uns zukommt, hat uns schon überrascht", erklärt Oeldorf.

Die Gemeinde werde nun alles daran setzen, schnellstmöglich ein Alternativangebot zu ermöglichen, jedoch sei es auch nicht so, dass es da aktuell "einen Köcher an Möglichkeiten" gebe. Vor rund zwei Jahren sei es der Wunsch der Eltern gewesen, mit dem Verein weiterzumachen. Es gebe keinen Plan B. Da zwar Gespräche geführt würden, die Zeit bis zum 1. Januar aber knapp sei, hoffe er, dass der Verein zumindest noch die Übergangszeit gestaltet. Und auch bei der Christian-Morgenstern-Grundschule, die vom Wegfall der Kernzeit-Betreuung indirekt mitbetroffen ist, hofft man auf einen positiven Ausgang der heutigen Mitgliederversammlung.

Schulleiterin Simone Hoss betont gegenüber der RNZ ihr Vertrauen in die "sehr engagierte Elternschaft". Sie sei zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werde. Allerdings sei dies nicht Sache der Schule, sondern der Gemeinde. Sie wisse, dass die Gemeinde ein sehr großes Interesse daran habe, die Kernzeitbetreuung fortzusetzen. Als Schulleiterin schaue sie daher nicht negativ in die Zukunft, sondern glaube an eine gute Lösung.