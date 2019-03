Wilhelmsfeld. (luw) Ein "Fahrerfehler" sei es gewesen. Das ist alles, was der zuständige Pressesprecher am Montag im Fall des ungewollt autonom gefahrenen Linienbusses des Verkehrsunternehmens BRN sagen konnte. Über sechs Wochen lang war die Ursache angeblich ungeklärt. Dabei zeigte sich selbst die für Anfragen zur BRN zuständige Pressestelle der Deutschen Bahn (DB) zwischendurch ratlos: Wie DB-Sprecher Werner Graf auf wiederholte Nachfrage der RNZ in der vergangenen Woche erklärte, hatte auch er seit Tagen keine Antwort vonseiten der BRN erhalten. Am gestrigen Montag nun die etwas magere Antwort: "Es war ein Fahrerfehler, mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen."

Am Abend des 17. Januar hatte ein Busfahrer der BRN das Fahrzeug in der Johann-Wilhelm-Straße abstellen wollen, um eine Pause einzulegen. Doch plötzlich bewegte sich der Gelenkbus rückwärts, er bewegte sich über die Straße und blieb mit dem Hinterteil auf einer abschüssigen Wiese stecken. Glücklicherweise war das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt unbesetzt, niemand wurde verletzt. Die BRN versprach damals gleich Aufklärung; nach Angaben eines Sprechers sei der Bus bereits am Tag nach dem Unfall in eine Werkstatt der BRN gebracht worden, um die Ursache zu ermitteln. Nun, 46 Tage nach dem Vorfall, konnte nach Aussage von DB-Sprecher Graf immerhin ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Er rechne damit, dass der Busfahrer eine Abmahnung erhalte, erklärte Graf.