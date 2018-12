Von Klaus Emig

Wiesenbach. Bereits vor rund einem Monat waren die Einwohner zu einer Versammlung eingeladen worden, in der die bisherigen Planungen für den Neubau eines Gebäudes für Kindergarten und Schule vorgestellt und erörtert wurden. Nun hat in der Klausurtagung des Gemeinderats die Architektin Cecilia Orlandi die Detailplanung dazu präsentiert. Bürgermeister Eric Grabenbauer informierte in der Gemeinderatssitzung darüber und gab an, dass in diese Planung die Ergebnisse der bisherigen Sitzungen des Rats und des Technischen Ausschusses eingeflossen sind. Er vermittelte einen Überblick über die beachtliche Anzahl von "Eckpunkten", die in der Klausur für die weitere Planung besprochen wurden.

Cecilia Orlandi wurde beauftragt, die Kostendifferenz zwischen der Ausstattung der Fenster mit Jalousien und Rollläden zu ermitteln. Zugunsten der Rollläden sprach die deutliche Ersparnis gegenüber den Jalousien in Höhe von 20.230 Euro. Weiter sollte die Kostenersparnis bei einem Pult- beziehungsweise Satteldach berechnet werden, um im Gremium entsprechende Entscheidungen zu treffen. Der Vorteil des Pultdachs: Es ist 8330 Euro günstiger.

Die Architektin und der Bürgermeister präzisierten und ergänzten die in der Einwohnerversammlung dargestellten Aspekte. Der Gehweg soll auf der Gebäudeseite mit einer Bordstein-Abgrenzung zur Fahrbahn angelegt werden. Der Parkplatz an der Panoramastraße soll beibehalten und eventuell um einen Stellplatz erweitert werden.

Eine Erweiterung des Fahrradabstellplatzes ist nicht notwendig. Die Zaunanlage zwischen Parkplatz und Schulhof schlägt mit Mehrkosten von 12.000 Euro zu Buche. Das Versetzen des Mülleimerabstellplatzes respektive das Ersetzen durch eine Fertiggarage ist mit einem Kostenplus von 17.000 Euro veranschlagt.

Es war der Auftrag für das Ingenieurbüro Orlandi aus Gaiberg, Einsparpotenziale bei einer schmaleren Zufahrt zum Lehrerparkplatz - vier Meter breit und 14.280 Euro weniger - sowie dem Verzicht auf Stellplätze - je 4165 Euro weniger - zu ermitteln. Die Funktionen der jetzigen Sportanlage sollen auch in Zukunft erhalten bleiben. Einsparmöglichkeiten in der Freianlage sollten geprüft werden.

Bei der Vorstellung der Ergebnisse und möglicher Einsparpotenziale in Verbindung mit einer detaillierten Darstellung der Maßnahmen gab es im Bereich der Entwicklung der Kosten für die Architektin insgesamt wenig Spielraum nach unten. Aufgrund der eingebrachten Wünsche und Überlegungen aus den Vorberatungen haben sich die geschätzten Kosten von 4,2 Millionen Euro auf aktuell 5,2 Millionen Euro erhöht.

Die finanzielle Größenordnung des Projekts und die Abwägung von Erfordernissen führten zu einer äußerst engagierten Aussprache in der Ratsversammlung. Markus Bühler (Grüne) meinte sichtlich unzufrieden: "Ein großer Wurf ist nicht gelungen." Zu seiner Frage, wie man umplanen könnte, um eine Million Euro zu sparen, entgegnete der Rathauschef: "Es ist kaum viel einzusparen; eventuell ist sogar eine Erhöhung denkbar." Man habe noch keine Ausschreibungsergebnisse. Er stellte die grundsätzliche Frage in den Raum: "Ist das Projekt tragbar für die Gemeinde?" Sabine Gora (SPD) sagte in Anbetracht der gegebenen Situation im Kindergarten- und Schulbereich: "Wir sollten weitermachen mit der Planung."

Gernot Echner (FWV) äußerte sich besorgt und skeptisch: "Was nutzt die Planerei, wenn die Maßnahmen eventuell nicht finanzierbar sind?" Er vermisste einen "Plan B" und fürchtete, dass die Gemeinde in Zukunft keine Handlungsmöglichkeiten mehr habe. Die Gemeinderäte taten sich schwer bei ihren Abwägungen. Jürgen Berger (SPD): "Die 5,2 Millionen Euro liegen uns schwer im Magen." Er warnte zugleich vor bedenklichen Einsparungen zu Lasten der Sicherheit, wobei er auf die mögliche Einengung der Zufahrt anspielte. "Die Rettungswege sollten gut dimensioniert werden", so seine Mahnung.

Lange wurde über die "richtige" Zahl der Parkplätze diskutiert. Dazu Markus Bühler: "Müssen wir das Parken attraktiv machen?" Fraktionskollege Wolfgang Arnold (Grüne) fasste nach der mit großem Ernst geführten Aussprache zusammen: "Wir investieren in den richtigen Bereich." Und auch Bürgermeister Grabenbauer betonte: "Dieser Bau wäre das Optimale." Trotz Bedenken legte der Gemeinderat schließlich bei einer Gegenstimme die Kriterien für die weitere Planung fest. Endgültige Entscheidungen wird aber wohl erst der neue Gemeinderat treffen, der im nächsten Jahr gewählt wird.