Von Klaus Emig

Wiesenbach. Die Gemeinde Wiesenbach lässt als Ergänzung des bereits vorliegenden Gemeindeentwicklungsplans für den Gemarkungsteil Wiesenbach mit einer Fläche von 253 Hektar und den gemeindeeigenen Wald mit 140 Hektar ein Konzept zur Erhaltung und Entwicklung der Landschaft, das "Wiesenbacher Landschaftskonzept", erstellen. Dabei geht es um eine "vielgestaltige, ökologisch wertvolle und erhaltenswerte Kulturlandschaft", so die Beschreibung durch das für die Umsetzung beauftragte Planungsbüro "Spang.Fischer.Natzschka. GmbH Landschaftsarchitekten Biologen Geographen" in Walldorf.

Vor einigen Wochen konnten bei einem "Artenkenner-Treffen" im Bürgerhaus die Fachleute von kundigen Wiesenbacher Bürgern erfahren, welche streng geschützten Tier- und Pflanzenarten es in der Gemeinde gibt. Nachdem die Bestandsaufnahme in der Wiesenbacher Landschaft abgeschlossen ist und die Daten aus dem Vortreffen in die Kartierung eingearbeitet sind, erfolgte nunmehr der Eintritt in die Planungsphase mit dem ersten Planungsworkshop im Bürgersaal des Bürgerhauses. Dabei sollten Antworten gesucht werden auf relevante Fragen zur Landschaftsentwicklung in Wiesenbach.

Bürgermeister Eric Grabenbauer hob bei seiner Begrüßung hervor, dass man die Öffentlichkeit an der Entwicklung des Landschaftskonzepts beteiligen wolle. Ziele und Aufgaben sollen festgelegt, in Arbeitsgruppen erörtert und aufbereitet werden. Diplom-Geograf Werner Spang, der mit seinem Kollegen Heiko Himmler, ebenfalls Diplom-Geograf, die Moderation des Planungsworkshops übernommen hatte, war "begeistert, dass so viele Interessenten in den Bürgersaal gekommen sind". Es waren rund 35 Personen, hoch motiviert und engagiert, wie die angeregte Aussprache belegte.

Spang präsentierte auf der Leinwand die vorgesehenen Maßnahmen zum Erreichen der Ziele des Landschaftskonzepts: Fortschreibung des Biotopvernetzungskonzepts, Konzeptionsentwicklung für Gewässer und Gräben, Weiterentwicklung des Streuobstwiesenkonzepts, Vorschläge zur Optimierung der Möglichkeiten zur landschaftsbezogenen Erholung und Erarbeitung der Grundlagen für ein Ökokonto für die Bauleitplanung. Die Ziele sollen gemeinsam entwickelt und koordiniert werden. Das Landschaftskonzept soll 2020 abgeschlossen und dem Gemeinderat sowie den Bürgern präsentiert werden.

Auf einiges Unverständnis stieß, dass die größte private Grundstücksfläche Wiesenbachs aus dem laufenden Verfahren ausgeklammert ist. Bürgermeister Grabenbauer erklärte dazu, man könne den Eigentümer der alten Langenzeller Gemarkung nicht zur Teilnahme zwingen. Er sei "momentan nicht bereit, mitzumachen", sei aber "gesprächsbereit". Durch die frühere langjährige Nutzung der Langenzeller Flächen durch die Südzucker AG seien "nachhaltige Schäden" entstanden, sodass eingreifende Maßnahmen dort am nötigsten seien, stellte eine besorgte Bürgerin fest.

Werner Spang legte Wert auf die Feststellung, dass Grundstückseigentümer "nicht mitmachen müssen". Vorgeschlagen wurde, Grundstücke zu kaufen, um Biotope anlegen zu können. Dabei wurde auf die Heinz-Sielmann-Stiftung Bezug genommen. An der Vielzahl der Anregungen, Überlegungen, aber auch Bedenken war zu erkennen, mit welcher Leidenschaft viele Wiesenbacher Bürger sich für "ihre" Landschaft einsetzen.

Gefragt wurde unter anderem: Was ist wertvoller - alte Bestände oder gepflegte Bestände? Heiko Himmler hielt einen "Altersmix" für besonders bedeutend. Werner Spang betonte mit erhobenem Zeigefinger: "Streuobstwiesen müssen gepflegt und genutzt werden!" Dazu kam der Vorschlag aus dem Plenum, eine Art Pflegerichtlinien festzulegen.

Weitere Themenbereiche waren unter anderem Amphibien, Schäden durch Vollernter im Wald, ökologisches Gleichgewicht, Wasserstellen für Tiere, Ausgleichsmaßnahmen, Magerwiesen, Belebung des Biddersbachs, Überpopulation von Elstern, eventuell gemarkungsübergreifendes Agieren, Greifvögel und Gefahren durch Wildschweine.

Während einer Pause wurden die Themen von Planungsbüro und Gemeindeverwaltung zusammengefasst. Es wird drei Arbeitsgruppen geben: "Biotope und Artenschutz" mit gemeldeten 13 Teilnehmern, "Gewässer und Boden" mit 15 Teilnehmern sowie "Wald und Naherholung" mit neun Interessenten. Sie haben sich in einer Liste eingetragen.

Info: Der nächste Workshop zum Wiesenbacher Landschaftskonzept findet am Donnerstag, 23. Mai, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal statt.