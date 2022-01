Von Meike Paul

Wiesenbach. Anstehen für den Piks der Freiheit: Hauptsächlich Booster-Impfungen wurden am Dreikönigstag im Bürgerhaus und der Praxis am Rathaus in Wiesenbach vergeben. Dafür standen rund 40 Dosen der Corona-Vakzine von Moderna und Biontech bereit. Letzteres war den Impflingen unter 30 Jahren vorbehalten. Aber: "Wir haben alle Altersgruppen dabei", erklärte Thorsten Bauer an der Anmeldung.

Von 16 bis 70 reichte die Altersspanne. "Es kamen auch ein paar Kurzentschlossene vorbei, manche zur Erstimpfung", so die medizinische Fachangestellte Karin Hofströßler, die geschäftig zwischen den Zimmern wechselte. Und es wird wohl auch nicht die letzte Impfaktion der Praxis gewesen sein. Denn die Impfbereitschaft ist in der Rhein-Neckar-Gemeinde extrem gestiegen.

"Weil 2022 einfach besser werden muss und wir alle unseren Beitrag leisten sollten", erklärte eine Besucherin: "Wir müssen unsere Gemeinschaft schützen und dafür eben auch aktiv werden, etwas tun." Sie selbst wolle wieder bewusster leben. Wieder mehr teilhaben. Sie wolle sich nicht mehr mit Sorgen plagen und quälen, wenn sie das Haus verlässt. "Endlich wieder unbeschwerter sein", wie sie sagt. Und weil sie sich dafür an alle Vorgaben des Gesundheitsministeriums hält, auf das System also vertraut, "einfach, weil ich auch keinen anderen Lösungsansatz für das Problem habe", holte sich die Wiesenbacherin nun auch schon ihre dritte Impfung ab.

Im eigenen Freundeskreis habe sie erlebt, wie schlecht es Menschen mit einer Corona-Infektion gehen kann. "Es waren vergleichsweise noch milde Verläufe, aber sie waren wirklich krank; es ging ihnen überhaupt nicht gut." Angst, selbst an Covid-19 zu erkranken, habe die Wiesenbacherin zwar nicht, "aber ich möchte meine Lieben einfach schützen".

Eine Haltung, die sich in der Region nun immer weiter verbreite, bestätigt Ärztin Annekatrin Müller-Kölemen: "Wir haben viele Anfragen bekommen." Sie hätte noch mehr impfen können. Trotzdem stünde Wiesenbach mittlerweile gut da. Die Leute hätten verstanden, dass sie mit einer Impfung das Risiko der Weitergabe einer eigenen Infektion nachweislich senken. "Es gibt aber noch viel zu tun", so Thorsten Bauer weiter.

Mit vier Mitarbeitern war das Praxisteam am Dreikönigstag im Einsatz. Bis in den späten Nachmittag hinein wurden die Nadeln gezückt.