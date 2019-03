Wiesenbach. (pol/mün) Am Ortseingang Wiesenbach ereignete sich in der Nacht zu Sonntag ein Unfall, der wahrscheinlich auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen ist. Das vermutet die Polizei in ihrer Mitteilung.

Eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin war gegen 23.30 Uhr von Neckargemünd in Richtung Wiesenbach unterwegs. An der Ortseinfahrt Wiesenbach kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Sie beschädigte die Leitplanke der Gegenfahrbahn auf einer Länge von etwa 100 Metern und kam letztlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Die 20-Jährige, eine 19-jährige Mitfahrerin sowie ein 20-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Deutschen Roten Kreuz vorsorglich in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Am Audi, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Kreisstraße K4163 war von 23.40 Uhr bis 1.35 Uhr voll gesperrt.

Wegen ausgelaufenen Motorenöls musste eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesenbach war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort.