Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Wenn auch am zweiten Adventswochenende die Weihnachtsmärkte allerorten in der Region rund um Heidelberg mit ihren bunten Lichtern, den genussvollen Leckereien und den zimtig-würzigen Düften ihre Pforten öffnen, dann hat das schon etwas Magisches. Der Begriff Budenzauber umfasst dieses alljährliche Phänomen ganz gut, das am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, wieder viele Besucher zu Glühwein, Spekulatius und gebrannten Mandeln lockt. Die RNZ bietet im Folgenden eine Übersicht über die verschiedenen Märkte. Die Dilsberger Weihnachtsmeile findet in diesem Jahr übrigens nicht am zweiten Adventswochenende, sondern am dritten statt.

Dossenheim: Gemeinde, Vereine und Organisationen der ehemaligen Steinbrechergemeinde laden am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, von 14 bis 21 Uhr beziehungsweise von 13 bis 20 Uhr zum Weihnachtstrubel auf dem Rathausplatz ein. Der beliebte Handwerker- und Künstlermarkt öffnet seine Pforten am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Rathaus.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag um 15 Uhr durch Bürgermeister Hans Lorenz, begleitet vom Chor der Neubergschule. Ab 15.45 Uhr übernimmt dann der Musikverein Dossenheim und ab 16.30 Uhr hat der Chor der Kurpfalzschule seinen Auftritt. Am Sonntag beginnt das Bühnenprogramm um 14 Uhr mit dem Chor des katholischen Kindergartens. Es folgen um 15 Uhr der Chor des Kindergartens Schwabenheimer Hof und um 16 Uhr der Chor der evangelischen Kindertagesstätte Lessingstraße. Im Rathaus wird am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr jeweils bis 18 Uhr Kinderschminken angeboten. Der Nikolaus liest in seinem Zelt am Zunftbaum Weihnachtsgeschichten für Kinder. Die Vorlesezeiten werden per Aushang an der Bühne und am Zelt bekannt gegeben.

Eppelheim: Zwischen Rathaus und Rudolf-Wild-Halle schlägt am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, das Eppelheimer Weihnachtsdorf mit seinem Kunsthandwerkermarkt seine "Zelte" auf. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Der Kunsthandwerkermarkt findet im Foyer der Rudolf-Wild-Halle statt. Das Bühnenprogramm am Samstag gestalten in dieser Reihenfolge ab 14 Uhr: die Theodor-Heuss-Grundschule, der katholische Kindergarten St. Elisabeth, der Kindergarten Sonnenblume, die evangelische Kindertagesstätte Friedrich Fröbel, die Bläserklassen der Humboldt-Realschule, die Stadtkapelle sowie die Musikvereine aus Eppelheim und Plankstadt.

Die offizielle Eröffnung erfolgt um 17 Uhr durch Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Ab 19 Uhr klingt der Abend mit Live-Musik der Stadtkapelle aus. Das Programm am Sonntag eröffnet um 14 Uhr der Projektchor des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, danach folgen der Kinderchor "Vocalini" der Männerchor Sängerbund Germania, die Hip-Hop-Kids, die ASV-Turnabteilung, der Chor "Joyful Voices", der Carneval Club und das Jugendhaus "Altes Wasserwerk". Von 17 bis 19 Uhr schauen der Nikolaus und seine Helfer vorbei.

Leimen-St. Ilgen: Der Betrieb auf dem Weihnachtsmarkt im Leimener Stadtteil nimmt am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, jeweils bereits ab 11 Uhr an Fahrt auf. Das offizielle Programm startet am Samstag um 14 Uhr mit der Begrüßung durch den Stadtteilverein mit Musik der Geschwister-Scholl-Schüler. Um 15.30 Uhr werden die Gewinner des Luftballon-Wettbewerbs bekanntgegeben. Zwischen 16 und 19 Uhr Uhr treten die Tanzmädchen des TV Germania, das Akkordeonorchester der Musikschule, der Posaunenchor und der MGV auf. Dazwischen hat sich gegen 17 Uhr der Nikolaus angekündigt. Am Sonntag erklingen ab 11 Uhr zu jeder vollen Stunde Weihnachtslieder auf dem Glockenspiel, um 15 Uhr spielt der Musikverein und um 15.30 Uhr wird die Weihnachtsgeschichte gelesen. Um 17 Uhr zaubert dann erneut der Nikolaus ein Lächeln auf kleine Kindergesichter.

Meckesheim-Mönchzell: Wie es die Tradition mag, veranstaltet der Ortsteil Mönchzell auch in diesem Jahr wieder am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, einen Weihnachtsmarkt im historischen Schlosshof. Ortsvorsteher Gunter Dörzbach eröffnet um 13.30 Uhr das weihnachtliche Treiben. Für die musikalische Einstimmung sorgen die Musikfreunde Mönchzell, der MGV Liederkranz Mönchzell und die Jagdhornbläser aus Neurott. Ab 14.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann und beglückt brave Kinder mit kleinen Geschenken aus seinem reich gefüllten Gabensack. Zudem stimmt Sängerin Elly Syring mit Weihnachtsliedern auf das nahe Fest ein.

Neckargemünd: Von seiner ganz besonderen Atmosphäre lebt der Weihnachtsmarkt am Neckarufer, der von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Dezember, auf dem Neckarlauer in Neckargemünd stattfindet. "Weihnachten am Fluss" wird am Freitag um 18 Uhr von Bürgermeister Frank Volk gemeinsam mit dem Chor des Kindergartens Feuertor, dem Nikolaus und seinem Weihnachtsengel eröffnet. Anschließend ist der Markt am Freitag bis 21 Uhr geöffnet sowie am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Am Freitag lädt der Gewerbeverein zudem ein letztes Mal in diesem Jahr zum Abendbummel ein. Die Geschäfte in der Altstadt haben bis 20 Uhr geöffnet.

Am Samstag lockt ab 16 Uhr die Musikschule mit einer Mitmach-Percussion auf die Bühne, im Anschluss gibt "Maximus, der Magier" eine Vorstellung. Um 18.30 Uhr gibt es erneut eine Mitmach-Percussion, ehe ab 19 Uhr die Christmas-Rockband der Musik- und Orchesterschule das Ruder übernimmt. Apropos Ruder: Auf dem Schiff "Europa" lädt von 16 bis 17 Uhr die Klasse 7b des Max-Born-Gymnasiums zum Bastelnachmittag und ab 18.30 Uhr zaubert "Maximus". Um 17 Uhr gibt die Musikschule in der St. Ulrichskirche ein Adventskonzert. Am Sonntag ab 14.30 Uhr bietet der Posaunenchor Adventsmusik und um 15.30 Uhr treten die Kinder der Tanzschule Nuzinger auf. Um 17.30 Uhr ist wieder "Maximus, der Magier" dran.

Den Abschluss auf der Bühne bestreitet die Christmas-Rockband. Auf der "Europa" beginnt ab 15 Uhr die Kinderaktion "Nähe ein kleines Weihnachtsgeschenk" und ab 16.15 Uhr erzählt die Klasse 6c der Realschule Weihnachtsgeschichten. Das Museum im Alten Rathaus in der Hauptstraße 25 lädt an allen drei Tagen zur Ausstellung "Durch die Altstadt kreuz und quer - Straßen und Gassen im Wandel der Zeit". Geöffnet ist Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Neckarsteinach: Der Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen ist am Samstag, 8. Dezember, von 14 bis 21 Uhr geöffnet sowie am Sonntag, 9. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. Die Stände locken die Besucher mit ihrer besonderen Atmosphäre rund um das Bürgerhaus "Zum Schwanen".

Darsberg: Die Interessengemeinschaft Darsberg lädt am Sonntag, 9. Dezember, zum Weihnachtsmarkt. Dieser öffnet ab 16 Uhr seine Buden. Ortsvorsteher Holger Ludwig übernimmt um 16.30 Uhr die offizielle Begrüßung. Um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus, anschließend findet der Markt mit einem feinen Kapellenkonzert um 18 Uhr seinen Abschluss. Der Eintritt hierzu ist frei.

Sandhausen: Der Sandhäuser Weihnachtsmarkt geht am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, mit einem bunten Programm rund um den Lège-Cap-Ferret-Platz über die Bühne. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Zur offiziellen Eröffnung am Samstag spielt Rudi Sailer auf seinem Akkordeon, begleitet von den Kindern der Theodor-Heuss-Grundschule. Anschließend kommt der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt. Von 16 bis 22 Uhr gibt es Weihnachtslieder vom Arbeitergesangverein, vom Frauenchor Belcanto, vom Liederkranz sowie vom Musikverein.

Am Sonntag tritt um 16.30 Uhr der Soundhouse-Chor auf dem Schulhof auf und um 17 Uhr spielt der evangelische Posaunenchor seine Weihnachtslieder. In der Aula der Theodor-Heuss-Grundschule bietet der Freundeskreis der TG Basketball Kaffee sowie Kuchen an und lockt mit einer reichhaltigen Tombola. Das Awo-Café in der Schützenstraße ist am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch hier gibt es eine Tombola. Das Sandhäuser Heimatmuseum ist am Samstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die DLRG lädt am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr zum Weihnachtsmarkt am Kaminfeuer in den Clubraum in der Hauptstraße 99/1.

Schönau: Rund um Rathaus und Marktplatz erfreut der 35. Schönauer Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, die Bürger und Besucher des Klosterstädtchens. Eröffnet wird der Markt bereits um 15.30 Uhr, ehe Bürgermeister Marcus Zeitler um 16 Uhr eine Ansprache auf der Rathaustreppe hält. Von 16 bis 20 Uhr präsentiert die Künstlergruppe "Die Schönfärber" ihre Werke an beiden Tagen in der Hühnerfautei. Im Rathaus sind am Samstag und Sonntag von 16.30 bis 18.30 Uhr Kinder auf Initiative des Fördervereins GS Schönau zum weihnachtlichen Basteln und Malen eingeladen. In der katholischen Kirche singt der MGV Singverein Freiheit am Samstag ab 17 Uhr Weihnachtslieder. Den Tag beschließt der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr ab 18.10 Uhr mit Advents- und Weihnachtsliedern auf der Rathaustreppe.

Am Sonntag öffnet der Markt um 14 Uhr. Um 15 Uhr gibt es in der Hühnerfautei eine Modenschau von Judith Boy. Im Bürgersaal des Rathauses verzaubert "Maximus, der Magier" um 15 und um 16 Uhr mit zwei Vorstellungen die Kinder. Von 18 bis 18.30 Uhr lädt die Musikschule zum Weihnachtsliedersingen in die evangelische Stadtkirche. Der Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt an beiden Tagen.

Wiesenbach: Auf zum Wiesenbacher Weihnachtsmarkt auf den Rathausplatz heißt es am Samstag, 8. Dezember, ab 13 Uhr. Unterstützt von den "Panoramis", dem Chor der Panoramaschule, eröffnet Bürgermeister Eric Grabenbauer um 14 Uhr den Markt offiziell. Anschließend unterhalten der Musikverein, der Fanfarenzug und das Bandprojekt "Christmasrock" der Musikschule Neckargemünd die Besucher. Im Rathauskeller können sich Kinder gemeinsam mit dem "Weihnachtspferd" fotografieren lassen und gegen 18 Uhr kommt dann endlich der lang ersehnte Nikolaus nach Wiesenbach. Weitere Überraschungen für Groß und Klein gibt es derweil bei der Tombola. Zudem stellen Hobbykünstler und Bastler ihre Kreativität zur Schau.