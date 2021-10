An der Ecke von Turm- und Marktgasse ist das Café Behr beheimatet, das sich zum Georgiplatz öffnet. Der Mietvertrag läuft in Bälde aus, eine Shisha-Bar könnte folgen. Foto: fre

Leimen. (fre) Eine Bauvoranfrage bewegt die Stadt und schaffte es in die öffentliche Sitzung des Gemeinderats. Ein Anwohner des Georgiplatzes meldete sich bei der Fragestunde zu Wort und fragte die Verwaltung nebst versammelter Bürgervertretung, was sie gegen die geplante Umnutzung des einst traditionsreichen Cafés Schween zu tun gedächten. Der Hintergrund: Statt heißen Milchkaffees sollen dort künftig Wasserpfeifen dampfen – das heute noch von der Familie Behr betriebene Kaffeehaus soll in eine Shisha-Bar umgewandelt werden.

Bekannt sind der Stadt die Änderungswünsche seit Ende August, gut drei Wochen später wurden sie den angrenzen Eigentümern in der Turmgasse bekannt. Und zwar via zuständiger Immobilienverwaltung, die in Berlin sitzt. Und die, macht ein der Redaktion vorliegendes Schreiben deutlich, hält wenig von einer solchen Nutzungsänderung und ermutigte deshalb zu Einwendungen: Da er in Berlin-Neukölln lebe, schreibt der Immobilienverwalter, kenne er "die unerfreulichen Auswirkungen von diesen Einrichtungen". Allerdings sei ihm vom Leimener Baurechtsamt "wenig Hoffnung gemacht" worden, dass sich die Nutzungsänderung verhindern ließe.

Der Fragesteller in der Ratssitzung machte keinen Hehl daraus, dass er – auch als Familienvater – von einer benachbarten Shisha-Bar wenig begeistert ist. Noch gravierender für ihn werde diese Situation aber mit Blick auf die weitere Nachbarschaft: Nicht weit ist es schließlich zur Grund- und zur Musikschule, ebenso zur Stadtbibliothek und zur Fritz-Zugck-Sporthalle. Und nicht zu vergessen sei der allseits beliebte Georgiplatz selbst mit seiner kindgerechten Brunnenanlage.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald machte klar, dass die Stadt und auch er die beantragte Umnutzung "sehr kritisch" sähen. Eine Shisha-Bar an dieser Stelle sei "nicht sehr positiv für die Stadtkernentwicklung". Mit der Angelegenheit werde sich der Technische Ausschuss bei seinem nächsten Treffen befassen, also laut städtischem Sitzungskalender am 21. Oktober. Allerdings: Bezüglich der Bauvoranfrage könne es lediglich um die rechtliche Würdigung gehen, nicht um Geschmacksfragen.

Das legt auch die Bauvoranfrage der – in Leimen ansässigen – Bauherrin nahe: Bestehendes Café und künftige Shisha-Bar seien schließlich beides Gaststätten. Und geplant seien – mit Abgabe von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken – eine Anzündstelle für die Wasserpfeifen im Erd- sowie ein reiner Sitzbereich im Obergeschoss. Angefragt werden auch Öffnungszeiten am Wochenende bis 3 Uhr.

Hierin würde sich die künftige Shisha-Bar von der benachbarten Gastronomie unterscheiden: Das Leimener Brauhaus schließt unter der Woche um Mitternacht sowie an Frei- und Samstagen um 1 Uhr und beim Hotel "Zum Bären" ist spätestens um 22 Uhr Feierabend im Restaurant .