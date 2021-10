Lobbach-Waldwimmersbach. (RNZ/mare) Es soll die Revolution beim Einkaufen werden: In Waldwimmersbach können Kunden im Penny-Markt künftig ihre Waren mit dem Smartphone selbst scannen. Was sich schön anhört und auch in der Gemeinde selbst begrüßt wird, kommt bei den RNZ-Lesern aber gar nicht gut an. Der Tenor bei der regen Diskussion auf Facebook: Dieses System ist ein Jobkiller. Ein Überblick über die Reaktionen.

"Finde ich einfach nicht gut sowas", startet ein Leser noch vage die Debatte. Schon der folgende Kommentar wird deutlicher: "Wer da jetzt einkaufen geht, arbeitet kostenlos für Penny. So spart man Personal ein und verdient noch zusätzlich an den Kunden!" So geht es weiter: "Also ich möchte nicht der Knecht von Ikea und Co. werden. Lehne das kategorisch ab!", schreibt eine Userin. Und ganz deutlich sagt dieser Nutzer seine Meinung: "Wer das benutzt IST EIN JOB KILLER! Unverschämt!!!!"

In diesem Stil finden sich noch viele weitere Kommentare: "Kotzt mich an das System", schreibt ein Leser, "Tolle Revolution - Personal wird überflüssig. Meine Revolutionen sehen anders aus", ein anderer. "Unterstütze den Jobabbau nicht!", "Ohne mich. Ich hasse SB-Kassen", "Wieder ein paar Arbeitskräfte gespart!", "Der Mensch rationalisiert sich selbst weg", lauten weitere Eingaben von Usern.

"Die Konzerne sparen, Leute werden arbeitslos", befürchtet dieser Leser, "Und wieder werden Arbeitsplätze gestrichen ... dieser Markt wird mich definitiv nicht sehen", sagt ein weiterer Nutzer.

Die positiven Stimmen sind klar in der Minderheit. Aber es gibt sie. "An sich ganz nett", schreibt ein Leser. Er fügt aber an: "Wenn jetzt noch das gesparte Gehalt in die Sozialversicherung eingezahlt wird, meinetwegen." Ein anderer User begrüßt das System. "Kürzlich im Penny geärgert, dass ich diese App noch nicht habe", schreibt er, "als mal wieder nur eine langsame Kasse offen war und die Warteschlange sich durch den halben Markt zog." Eine ähnliche Ansicht vertritt eine weitere Userin: "Scan and Go ist eine große Erleichterung für mich. Man muss alles nur noch 1x einpacken. Man scannt und kann es direkt in die Tasche packen, und muß nicht noch mal alles aus- und wieder einpacken an der Kasse!"

Was diese Leserin aber gerne tut: "Ich stelle mich lieber in einer Schlange an der Kasse an, als die Ware welche ich kaufen möchte selbst zu scannen." Ihr Argument einmal mehr: "So verschwinden immer mehr Arbeitsplätze."

Ein User bringt schließlich noch einen Aspekt ein: "Edeka hat das auch. Funktioniert zu 90 Prozent nicht und wird auch fast nie in Anspruch genommen."

Wie auch immer zeigt die Diskussion, dass das Thema die Leute nicht kaltlässt. Denn sie stehen beim Kommentieren ja quasi Schlange.