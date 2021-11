Neckargemünd-Waldhilsbach. (nah) Aufgeregt oder nervös wegen der Teilnahme am Bundesleistungswettbewerb der Fliesenleger in Erfurt am Wochenende? Diese Frage konnte Maximilian Schwarz aus Waldhilsbach kategorisch verneinen und sein Vater Thomas ergänzte: "Maximilian ist die Ruhe selbst." Und er verwies noch auf eine Gabe seines Sohnes, die von großem Vorteil ist: "Er kann sich sehr gut konzentrieren." Sein Erfolg beim Landesleistungswettbewerb im "Bildungszentrum Bau" Geislingen, bei dem er mit sechs weiteren Nachwuchskräften sein Können als Fliesenleger unter Beweis stellte und Landesmeister wurde, bestätigt dies eindrucksvoll.

Erfolgreich: Maximilian Schwarz. Foto: nah

Dabei war die gestellte Aufgabe alles andere als einfach zu lösen und die Zeit war mit sechs Stunden definitiv zu knapp bemessen. Doch das, was er als Arbeit ablieferte, erhielt beste Bewertungen und sicherte ihm den Sieg. Die Aufgabe war gewesen, das Freiburger Münster mit Stadtwappen und Jahreszahl exakt nach Plan zu fliesen. Noch am selben Tag standen die Ergebnisse fest und Maximilian Schwarz erfuhr, dass er Landesmeister der Fliesenleger ist. Im Bereich der Handwerkskammer Mannheim ist das in den vergangenen zehn und ein paar mehr Jahren jedenfalls keinem mehr geglückt.

Neben akkuratem Arbeiten waren perfekte Schnitttechnik, gutes Zeitmanagement und handwerkliches Geschick gefragt. Bewertet wurden Maßgenauigkeit, die handwerkliche Ausführung und die präzise Umsetzung der Vorgaben.

Mit einer großen Feier wurden vor Kurzem in Stuttgart die erfolgreichsten Handwerksgesellinnen und Handwerksgesellen des Landes geehrt, darunter auch Maximilian Schwarz. Hier erhielt er seine Urkunde von den Handwerkskammern Baden-Württemberg, die ihn als Ersten Landessieger ausweist. Die Feier und der anschließende Besuch des Musicals "Aladdin" haben ihm gut gefallen.

Wie kam er überhaupt zum Handwerk des Fliesenlegers? Ein Berufspraktikum während der Schulzeit in einem Fliesenlegerbetrieb gab wohl den Ausschlag. Ansonsten ist er handwerklich durch Großvater Otmar, der ebenfalls Fliesenleger war, und seinen Vater Thomas, der Stuckateurmeister ist, vorbelastet. Der Opa ist übrigens sehr stolz auf den Erfolg seines Enkels. "Mit drei Jahren bin ich schon immer mit auf den Bau", berichtete der Landessieger. Seine Schulzeit absolvierte er in der Stephen-Hawking-Schule der SRH Neckargemünd. Erlernt hat er das Fliesenleger-Handwerk mit einer Ausbildungszeit von drei Jahren in einem Betrieb in Zuzenhausen. Im Sommer dieses Jahres legte er die Gesellenprüfung ab mit der Note 1,9.

Am heutigen Freitag wird er nach Erfurt zum Bundesleistungswettbewerb fahren. Für Samstag ist ein Kurs mit dem Trainer der Fliesenleger-Nationalmannschaft angesetzt. "Am Sonntag und Montag ist dann die Arbeit im Wettbewerb zu erledigen", so Schwarz. Dabei werden drei Flächen – zwei Wandflächen mit Ecke und eine Bodenfläche – zu fliesen sein.

Und was sind seine Pläne für die Zukunft? "Im kommenden Jahr möchte ich meinen Meister machen", ist sich der 19-Jährige sicher. Ein Stipendium der Handwerkskammer steht in Aussicht. Im Betrieb seines Vaters will er einsteigen und damit das Angebot erweitern. Maximilian Schwarz ist aber nicht nur in dem gewählten Beruf einer der Besten. Auch im Angeln, seinem Hobby, war er bereits deutscher Jugendmeister. Und was macht er sonst noch gern? "Motorradfahren."