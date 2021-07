Neckargemünd-Waldhilsbach. (cm) Gemächlich plätschert der Forellenbach durch Waldhilsbach, als könnte er keiner Fliege etwas zuleide tun. Doch die Idylle im Neckargemünder Stadtteil trügt. Das Bächlein kann nämlich auch ganz anders. Zuletzt verwandelte sich der Forellenbach in der Nacht auf den Silvestertag 2017 durch Starkregen in einen reißenden Gebirgsbach. Und richtete große Schäden an. Die Flutwelle schoss in den Kindergarten – wie schon anderthalb Jahre zuvor. Sogar Fenster wurden aus der Verankerung gerissen. Dies alles soll sich nicht wiederholen.

Was wurde hierfür getan? Ortsvorsteherin Lilliane Linier (SPD) berichtet zunächst von einem Gutachten, das ein sehr hohes Risiko für Waldhilsbach bei Starkregen sieht. "Der Ortskern wird überflutet und das Wasser könnte an mehreren Gebäude bis zu einen Meter hoch stehen", erklärt sie. Das Problem sei der Forellenbach, der auf seinem Weg vom Königstuhl in den Hilsbach und später in die Elsenz durch den Ort verläuft. An mehreren Stellen ist er verdolt; er fließt also nicht mehr offen, sondern in einem Rohr. "Das ist die Sünde unserer Vorfahren, die den Bach überbaut haben", sagt Linier. Bei Starkregen schießt das Wasser vom Königstuhl herunter in den Ort und reißt Äste sowie Steine mit. Diese wiederum verstopfen die Rechen, sodass das Wasser über die Einläufe der Verdolungen schießt. "Es gibt auch kein Rückhaltebecken", so die Ortsvorsteherin. "Dieses müsste auf Gemarkung der Stadt Heidelberg gebaut werden, aber die hat daran nur geringes Interesse."

Ortsvorsteherin Lilliane Linier zeigt die Pfähle, die Äste und Geröll aus dem Wald aufhalten sollen, damit Feuerwehrchef Markus Meyer nicht wieder Schäden begutachten muss. Fotos: Alex/Moll

Zuletzt habe die Stadt Neckargemünd aber einiges getan, um eine erneute Katastrophe zu verhindern. So wurde für über 100.000 Euro ein neues Einlaufbauwerk am Ortseingang gebaut, das Äste und Geröll aus dem Wald auffangen soll. Um den Kindergarten herum wurde eine Mauer errichtet, die Wassermassen fernhalten soll. Stadt und Feuerwehr kontrollieren den Bachlauf seither regelmäßig. Wenn man es aber mit Wassermassen wie jüngst in der Eifel zu tun bekomme, nützen auch diese Maßnahmen wohl nichts.

Ein Problem sei noch, dass Anwohner nah am Wasser Gartenabfälle lagern, die bei Hochwasser mitgerissen werden und die Verdolungen verstopfen. Dazu könnten auch Steine beitragen, die sich aus maroden Mauern am Bach lösen. Um an die Anlieger zu appellieren und diese zu sensibilisieren, sollte vor wenigen Wochen eine lange geforderte Gewässerschau vor Ort stattfinden. Diese wurde kurzfristig abgesagt, soll aber nachgeholt werden. Der Grund: eine Warnung vor Gewitter und Starkregen ...