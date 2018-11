Nußloch. (agdo) 28 Jahre war die Bäckerei Sailer fester Bestandteil von Nußloch. Am Samstag gehen hier aber zum letzten Mal Brötchen oder Brot über die Theke. Die Bäckerei, die ihren Hauptsitz im Leimener Stadtteil St. Ilgen hat, zieht in den Heidelberger Stadtteil Kirchheim um. In den Räumen des neuen Nahversorgers "Nah und Gut" wird es eine Filiale der Bäckerei Sailer geben. Die Eröffnung ist am nächsten Mittwoch geplant.

Wer in den letzten Tagen in der Bäckerei Sailer Brötchen und süße Teilchen gekauft oder einen Kaffee getrunken hat, dem wird das Schild an der Glastür aufgefallen sein. "Wir schließen diese Filiale schweren Herzens zum 24. November 2018. Wir möchten uns bei allen Kunden, die uns über mehr als 20 Jahre begleitet haben, recht herzlich bedanken". Die Bäckerei würde sich zudem freuen, wenn "wir Sie in unseren Filialen in St. Ilgen weiterhin zu unseren Kunden zählen dürfen".

Auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung sagt Bäckerei-Inhaber Toni Sailer: "Wir vergrößern und verkleinern uns nicht, wir werden uns verbessern." Die Verkaufsflächen in Nußloch hat die Bäckerei angemietet. Der Eigentümer wollte sich zu der Schließung nicht äußern.

Er sei über die Schließung informiert worden, sagte Bürgermeister Joachim Förster auf RNZ-Anfrage. Der Rathauschef weiß auch, wie es weitergeht. Denn die Ladenfläche ist laut Förster wieder vermietet. Dort kommt dem Bürgermeister zufolge wieder eine Bäckerei rein. Der genaue Zeitpunkt stehe allerdings noch nicht fest, vielleicht im Februar nächstes Jahr oder etwas später, erklärte Joachim Förster.