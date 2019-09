Mit Bildern lässt sich das Erlebte besser verdeutlichen - etwa, wenn Verena Gröschel erzählt, dass in Indien täglich Hunderte in der Schlange des Slum-Hospitals standen. Foto: privat

Von Anja Hammer

Eppelheim. Zusammen auf dem Sofa sitzen und Kaffee trinken - das hat Familie Gröschel schon lange nicht mehr gemacht. Wie denn auch? Die Familie treibt es hinaus in die Welt. Nicht aber nach Mallorca oder New York, sondern nach Ruanda, Malawi oder Indien. Statt Strandurlaub oder Städtetrip haben sich die Eppelheimer den Ärmsten der Armen verschrieben.

Tochter Sandra ist erst seit einigen Wochen wieder zu Hause. Die 18-Jährige war gerade für einen zehnmonatigen Freiwilligendienst in Gisenyi im Westen Ruandas. Nahe der kongolesischen Grenze hat sie im Rahmen eines Freiwilligendienstes über das Hilfswerk "Misereor" in einem Jugend- und Freizeitzentrum gearbeitet. Dort hat sie sich etwa in der Vorschule um die Kleinen gekümmert, mit taubstummen Kindern Sport gemacht und jungen Erwachsenen Deutsch-Unterricht gegeben. Besonders geprägt hat sie aber ein Hilfsprojekt für Straßenkinder. "Sie schlafen in Abwassergräben oder verlassenen Häusern", berichtet Sandra. "Und sie müssen sich immer vor der Polizei verstecken." Denn offiziell gibt es keine Straßenkinder in Ruanda. Das hatte auch Auswirkungen auf Sandras Arbeit: Bei der "Cuisine du Coeur", der Herzensküche, bekommen die Kinder einmal in der Woche Essen und die Chance, Kind zu sein. "Da gab es viele Polizeikontrollen", berichtet Sandra. "Und wir mussten so tun, als ob wir mit Kindern aus armen Familien sprechen, nicht aber mit Straßenkindern."

Wieder zu Hause in Eppelheim zu sein, fällt ihr nicht leicht, gesteht die 18-Jährige, während ihr Blick vom heimischen Wohnzimmer aus über die frisch abgemähten Felder streift. "Der Luxus und Überfluss hier - darüber habe ich mir früher keine Gedanken gemacht, aber das wird einem jetzt bewusst." Ihre Eltern Verena und Joachim nicken verständnisvoll. Sie wissen, was ihr jüngster Sprössling meint.

Nicht nur hat Verena Gröschel ihre Tochter über Weihnachten besucht und ebenfalls mitangepackt. Die Allgemeinärztin war erst im Frühjahr auf einem sechswöchigen Hilfseinsatz mit den "German Doctors". In den Slums der indischen Großstadt Kalkutta hat sie in einer Ambulanz die Armen versorgt, die sich sonst eine medizinische Versorgung nicht leisten könnten.

"Jeden Morgen stehen bis zu 200 Menschen in der Schlange", berichtet die 56-Jährige. Kinder mit Windpocken, die sich sogar schon im Mund ausgebreitet hatten, Frauen mit Hautkrankheiten, verursacht durch ihr traditionelles Wickelgewand, den Sari. "Und Killerkrankheit Nummer eins ist Tuberkulose", so Verena Gröschel über den Alltag in den Slums. Ihr zur Seite standen Einheimische - wie schon bei ihren zwei Einsätzen mit den "German Doctors" auf den Philippinen 2015 und 2017. Mit diesen legte sie übrigens auch den Grundstein für das, was man wohl das "internationale Helfer-Syndrom" in ihrer Familie bezeichnen könnte.

"Meine Frau hat damit angefangen", lacht Ehemann Joachim Gröschel. Und der 55-Jährige tat es ihr nach. Als Anästhesist arbeitet er an der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BG) in Ludwigshafen. Inzwischen war er schon in Tansania, Madagaskar, Ruanda und jetzt im September geht er zum dritten Mal mit "Interplast" nach Malawi. In den afrikanischen Ländern hat er schon einiges gesehen: etwa offene Hauttumore, die einfach nur mit einer Plastiktüte abgedeckt waren. In einem Team mit einem Chirurgen sorgt Joachim Gröschel dafür, dass auch die Armen zu notwendigen plastischen Operationen kommen, etwa bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten oder chronische Wunden. "Da muss man oft improvisieren", sagt der Anästhesist. Während etwa in Deutschland der Sauerstoff zur Beatmung aus einem Schlauch aus der Wand komme, werde in Malawi mit einer Sauerstoffflasche gearbeitet. "Und einmal ging sie während der OP leer", erinnert sich Gröschel. Deswegen ist er inzwischen vermehrt zur sogenannten "Regionalanästhesie" übergegangen, bei der zur Betäubung Nadeln an einzelne Nerven gesetzt werden.

"Ich habe tiefere Einblicke in meinen Beruf bekommen, die mir auch in Deutschland weiterhelfen", schwärmt der Familienvater über die Hilfseinsätze in der Ferne. Auch seiner Frau bereiten die Auslandserfahrungen Freude: "Man bekommt so viel Dankbarkeit zurück."

Bei so viel Begeisterung ist es also kein Wunder, dass sie ihre Tochter mit dem "internationalen Helfer-Syndrom" infiziert haben. "Ja, meine Eltern haben mich wohl inspiriert", meint sie - auch wenn es ihr mehr um die Erfahrung als um das Helfen gegangen sei, wie die 18-Jährige betont. Während die Tochter noch nicht weiß, in welche Richtung ihre Lebensreise geht, ist ihrem Vater klar: "Malawi ist mein Schwerpunktprojekt." Ziele hat er noch genug. Und auch seine Frau hat für sich entschieden: "Ich kann zwar nicht jedes Jahr bei der Arbeit fehlen, aber alle zwei Jahre will ich schon einen Einsatz mit den German Doctors machen."