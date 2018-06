Von Anja Hammer

Eppelheim. Wird Eppelheim von Heidelberg geschluckt? Wird Eppelheim zur Betonwüste? Wird der Kindergartenneubau zur Kostenfalle? In der jüngsten Gemeinderatssitzung kamen bei scheinbar unscheinbaren Tagesordnungspunkten die Ängste der Kommunalpolitiker durch.

> Dem Flächennutzungsplan, genauer gesagt, dessen Fortschreibung, wurde bei fünf Enthaltungen seitens der Grünen und Horst Fießer (CDU) zugestimmt. Der bauliche Entwicklungsrahmen für das Gebiet des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim sieht nämlich keine Änderungen für Eppelheim vor. Was allerdings allen Fraktionen Sorge bereitete, waren die Pläne in direkter Nachbarschaft. "Das Patrick-Henry-Village und das Airfield sind ganz großzügig eingeplant", hielt Fießer fest. Mit dem Wachstum an der Grenze fürchten die Eppelheimer Kommunalpolitiker nicht nur Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt. Renate Schmidt (SPD): "Bei der Entwicklung des Patrick-Henry-Village müssen wir aufpassen, dass wir in 15 Jahren nicht Stadtteil von Heidelberg sind." Sie schlug einen stärkeren Dialog mit Heidelberg, aber auch mit Plankstadt und Oftersheim vor.

> Ein Bebauungsplan soll für das Gebiet "Zwischen Schützenstraße und Rudolf-Wild-Straße" entstehen. Die Bürgervertreter beauftragten die Verwaltung, zusammen mit dem Planungsbüro Piske einen Entwurf zu erarbeiten. Wie zu hören war, gab es zwei Auslöser zu diesem Entschluss. Zum einen war ein Bauantrag für sieben Reihenhäuser in dem Gebiet im Südwesten der Stadt eingegangen. Mit dem Bebauungsplan soll eine solche "massive Bebauung" verhindert werden, so Christa Balling-Gündling (Grüne). Zum anderen will man Erfahrungen wie in der Pestalozzi- und in der Spitalstraße, wo die Stadt vom Landratsamt überstimmt wurde, verhindern, so Trudbert Orth (CDU). Alexander Pfisterer (SPD) stellte klar: "Wir wollen mit einem Bebauungsplan die Grundstückseigentümer schützen."

> Der Neubau der Kindertagesstätte Friedrich Fröbel schreitet voran und so hatten die Gemeinderäte nun einen weiteren Auftrag zu vergeben. Die schlechte Nachricht, die Bauamtsleiter Michael Benda verkünden musste: Die Gipskartonwände werden doppelt so teuer als erwartet. "Das bereitet uns Bauchweh", meinte dazu Sebastian Unglaube (Grüne). Grund für die Kostensteigerung: Bei der Schätzung fehlte die Technikplanung und zudem haben die Preise wegen der guten Konjunktur angezogen . Der Rat vergab den Auftrag aus Mangel an günstigeren Alternativen einstimmig: Für gut 36.000 Euro übernimmt eine Firma aus Bensheim die Trockenarbeiten. Eine gute Nachricht hatte der Bauamtsleiter auch: Die Gesamtkosten des Neubaus liegen noch im Rahmen der Schätzung.

> Eine Verbesserung des Haushalts versprechen sich die Gemeinderäte von einer Gesetzesänderung. Nach Landesrecht können sich Gemeinden aussuchen, ob sie die Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz ausweisen oder nicht. Dieses Gesetz wurde 2016 geändert - und Eppelheim hat das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bereits 2015 eingeführt. Kämmerer Hubert Büssecker erklärte: "Wenn wir auf die Ausweisung der Investitionszuschüsse verzichten, würde uns das jede Menge Abschreibungen ersparen, die wir erst erwirtschaften müssen." Warum Eppelheim jetzt noch davon profitiert? Auch über drei Jahre nach Einführung des doppelten Haushalts hat die Stadt noch keine Eröffnungsbilanz. Wie Kämmerer Büssecker auf Nachfragen von SPD-Rat Pfisterer mitteilte, soll es bis Ende des Jahres einen Entwurf geben. In diesem sollen dann, so der Ratsbeschluss, die Investitionszuschüsse, etwa für die Kindergärten, die vor 2015 geleistet wurden, nicht auftauchen.