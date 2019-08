Das alte Rathaus in Leimen. Foto: Alex

Leimen. (lew) "Der Ton ist rauer geworden", stellt Michael Ullrich fest. Woran genau dies liegt, kann der Stadtsprecher nur vermuten: "Die Leute haben weniger Zeit, sie sind ungeduldiger und ihre Frustrationsschwelle ist heute niedriger als noch vor zehn oder zwanzig Jahren."

Auch im Leimener Rathaus äußere sich dies immer häufiger in verbalen Attacken. "Zu Tätlichkeiten ist es glücklicherweise bisher nicht gekommen", sagt Ullrich.

Sollte sich eine solche Situation abzeichnen, so seien diejenigen Kollegen, die direkt mit den Bürgern in Kontakt stehen - vor allem im Bürgeramt und im Sozialamt - mit speziellen Alarm-Knöpfen ausgestattet. Beim Drücken dieser werde eine direkte Verbindung zur Phoenix-Security-Group hergestellt, die seit März 2016 im Dienst der Stadt arbeitet. Die Mitarbeiter unterstützen auch den kommunalen Ordnungsdienst, von April bis Oktober fünf Mal pro Woche zwischen 19 und 1 Uhr. Dies trage dazu bei, dass sich die Leimener auf ihren Straßen sicherer fühlen.

Auch hier komme es aber immer mal wieder zu "verbalen Reibereien", so Ullrich. In der Regel mache aber schon allein die Statur der Security-Mitarbeiter Eindruck. "Da sind keine Hänflinge angestellt", betont der Stadtsprecher. Der verbale Respekt lasse trotzdem zu wünschen übrig.

So weit, Selbstverteidigungskurse für städtische Mitarbeiter anzubieten, sei man noch nicht, es gebe aber interne Schulungen. Außerdem hielten sich in den Büros in der Regel mehrere Kollegen auf, die im Zweifelsfall schnell zur Stelle sind.