Die Elsenzhalle wird an Christi Himmelfahrt zum „Vatertagsimpfzentrum“. Foto: Alex

Bammental. (cm) Riesig war der Andrang auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Pforzheim am Mittwoch. Eine Ärztin hatte hier Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Astra-Zeneca angeboten – und zwar ohne Termin. Binnen einer Stunde waren alle 700 Dosen gespritzt. Als der Internist Dr. Sönke Müller aus Bammental vom Erfolg dieser Aktion erfuhr, dachte er sich: Das könnten wir doch auch machen. Am kommenden Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 13. Mai, lädt Bammental nun zum "Vatertagsimpfen".

Sönke Müller hat seit Anfang April in seiner Praxis in Neckargemünd rund 150 Patienten geimpft – fast ausschließlich mit dem Biontech-Vakzin. "Astra-Zeneca wird nur schwer angenommen", weiß der Bammentaler um den nicht allzu guten Ruf des Impfstoffs. Doch der 62-Jährige weiß auch: Viele Menschen würden sich gerne impfen lassen, waren dazu aber bisher noch nicht berechtigt. Das hat sich nun mit der Aufhebung der Priorisierung für den Impfstoff von Astra-Zeneca geändert. Das Vakzin wurde bisher nur für über 60-Jährige empfohlen, nun können sich auch jüngere Personen impfen lassen. Zudem sei nun eindeutig geklärt, dass die Haftung für Impfschäden beim Bund liegt, so Müller. "Ich glaube, dass der Bedarf da ist", sagt er. "Außerdem ist die Aussicht auf einen möglichen Urlaub im Sommer durch die Impfung sehr gut."

Dr. Sönke Müller ist der Initiator. Foto: Alex

Am Donnerstag fragte der Internist beim Bammentaler Apotheker Thomas Muth an, ob dieser Impfstoff von Astra-Zeneca liefern könne. 300 Dosen seien zugesagt worden. Und in einem halben Tag sei die Nutzung der Elsenzhalle geklärt gewesen. Auch Feuerwehr und DLRG sagten Unterstützung zu. "Wir Ärzte konnten bisher nur wenig gegen Corona tun, aber jetzt ist die Chance da", erklärt Müller seine Motivation. "Jeder Geimpfte schützt sich und trägt zur Eindämmung der Pandemie teil." Dafür müssten auch kreative Wege gegangen werden – eben zum Beispiel mit einem "Vatertagsausflug" zum Impfen. "Das ist auch ein gesellschaftliches Ereignis", schmunzelt er.

Durchgeführt wird die Aktion von 9 bis 14 Uhr vom Notarztstandort Bammental. Müller wird dabei von mehreren Ärzten unterstützt. Das Angebot richtet sich an alle Erwachsenen über 18 Jahre aus Bammental und Umgebung. Eine Anmeldung ist per E-Mail an die Adresse impfen@bammental.de notwendig. Die ersten 300 Interessenten erhalten eine Einladung mit Uhrzeit und weiteren Informationen und Formularen. Die Zweitimpfung erfolgt vier Wochen später.

"Wir freuen uns über die tolle Initiative", sagt Bürgermeister Holger Karl und lobt das "niederschwellige Angebot". Bereits kurz nach Bekanntwerden der Aktion am Freitagnachmittag sei die erste Anmeldung eingegangen. Das Angebot am Vatertag gelte auch für Frauen, so Karl mit einem Augenzwinkern.