Mauer/Heidelberg. (cm) In die Diskussion um ein Museum für den weltberühmten Unterkiefer des Homo heidelbergensis an dessen Fundstätte in Mauer kommt immer mehr Schwung. Nachdem sich bereits der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein eingeschaltet hatte, mischt nun auch dessen CDU-Kollege Albrecht Schütte kräftig hinter den Kulissen mit.

Die Idee eines Museums für das Original des Unterkiefers ist bekanntlich nicht unumstritten. Die Gemeinde mit Bürgermeister John Ehret und der engagierte Förderverein "Homo heidelbergensis von Mauer" unterstützen das Millionen-Vorhaben der vom Ehepaar Cornelia Sussieck und Dietrich Wegener aus Neckarbischofsheim initiierten "Stiftung Urmensch Mauer". Die Universität Heidelberg, wo der im Jahr 1907 gefundene und 600.000 Jahre alte Unterkiefer im Tresor aufbewahrt wird, wies die Begehrlichkeiten zurück. Das kostbare Original sei derzeit am sichersten und für die Wissenschaft nutzbringendsten Ort verwahrt, betonte das Institut für Geowissenschaften als Eigentümer des Unterkiefers.

Eine verzwickte Ausgangslage, um die auch Albrecht Schütte weiß. Deshalb bevorzugt es der Landtagsabgeordnete aus dem benachbarten Bammental, hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen. Schütte ist bereits seit vielen Jahren Mitglied des Fördervereins und initiierte nun ein Spitzentreffen im Rathaus, das erst danach bekannt wurde. Neben Bürgermeister John Ehret nahmen Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz (CDU), die Vorsitzende des Arbeitskreises Wissenschaft und Kunst der CDU-Landtagsfraktion, Marion Gentges, und die kulturpolitische Sprecherin Julia Philippi (CDU) aus Dossenheim ebenso teil wie Cornelia Sussieck und Dietrich Wegner, die Professoren Jörg Pross und Oliver Friedrich von der Universität Heidelberg sowie Volker Liebig und Jürgen Schweizer vom Verein "Homo heidelbergensis in Mauer".

"Wer ein ambitioniertes Projekt wie ein urgeschichtliches Museum voranbringen möchte, muss alle relevanten Akteure frühzeitig an einen Tisch bringen", so Schütte. Ohne die Uni, die Gemeinde und die ehrenamtlich Engagierten könne nichts realisiert werden. Deshalb habe er zunächst "im kleinen Kreis" Gespräche geführt und die Verantwortlichen eingeladen, um "unnötige Konflikte zu vermeiden".

Bei dem Gespräch stellte Volker Liebig als Vorsitzender des Fördervereins laut Schütte die Bedeutung des Fundes in einer Sandgrube am Ortsrand der Gemeinde dar. Er war der erst dritte Urmenschenfund weltweit und Namensgeber für eine ganze Menschengruppe. Um die Fund- und Wissenschaftsgeschichte des mehr als 600.000 Jahre alten Unterkiefers näher zu bringen, habe sich 2001 der Verein gegründet und mit Unterstützung der Gemeinde ein Infozentrum im "Heid’schen Haus" sowie eine kleine urgeschichtliche Ausstellung im Rathaus von Mauer eingerichtet.

Cornelia Sussieck und Dietrich Wegener betonten, dass sie mit ihrer Stiftung am Fundort zusammen mit Tausenden von Funden neben dem berühmten Unterkiefer die damalige Zeit zum Leben erwecken möchten. Jörg Pross, Dekan der Fakultät für Chemie und Geowissenschaften der Universität, zeigte sich laut Schütte nicht gänzlich abgeneigt. Das Potenzial solch eines Projektes für Forschung und Bildung begeistere ihn. Da sich der Unterkiefer des Homo heidelbergensis aber im Eigentum der Universität befindet, sei ein vertrauensvoller und enger Austausch zwischen den beteiligten Akteuren sehr wichtig.

Die CDU-Vertreter waren sich einig, dass eine "urgeschichtliche Konzeption" - vergleichbar mit der vom Land beschlossenen "Keltenkonzeption" - notwendig sei. Schütte sagte auf RNZ-Nachfrage, dass er nun zunächst erfragen will, welche Museen das Land wie unterstützt.