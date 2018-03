Dossenheim. (pol/pri/rl) Zu einem schweren Unfall kam es auf der Autobahn A5 am frühen Sonntagmorgen. Gegen 2.45 Uhr war eine vierköpfige Familie mit zwei Kleinkindern in einem Audi A6 Kombi in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der Ausfahrt Dossenheim wollte der 38-jährige Fahrer abfahren, prallte jedoch laut Polizeibericht auf regennasser Fahrbahn bei überhöhter Geschwindigkeit auf die linke Leitplanke auf.

Dabei wurde der Audi in die Höhe katapultiert, überschlug sich auf der Grünfläche dahinter mehrfach. Danach flog der Wagen noch über die linke Leitplanke der Einfahrt, ohne diese zu berühren, streifte die rechte Leitplanke der Einfahrt auf die A5, prallte dann gegen zwei Bäume und blieb in einem Waldstück liegen. Die Entfernung vom Aufprall auf die erste Leitplanke bis zum Aufprall gegen den Baum betrug rund 90 Meter.

Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, konnten sich aber selbst aus dem demolierten Audi befreien. Sie kamen per Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf knapp 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme waren die freiwillige Feuerwehr Ladenburg, drei Notärzte und vier Rettungswägen im Einsatz.

Die Ausfahrt Dossenheim in Richtung Heidelberg/Karlsruhe war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.