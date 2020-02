Bunte Masken und ausgefallene Kostüme dominieren in den kommenden Tagen in der Region bei den Feiern und Straßenumzügen – wie hier in Nußloch – das Bild. Foto: Alex

Region Heidelberg. (lmm/bmi) Die Fastnacht steuert auf ihren Höhepunkt zu. Vom heutigen schmutzigen Donnerstag bis zum kommenden Dienstag finden in der Region rund um Heidelberg jede Menge große Umzüge, Bälle und Feiern statt. Am Dienstag wird in den Odenwaldgemeinden auch der Winter – wenn er überhaupt da war – mit Feuerrädern und Hexenumzügen vertrieben. Am Aschermittwoch ist der ganze Spuk dann vorbei – und es beginnt die Fastenzeit, ganz traditionell mit Heringsessen. Die RNZ gibt – soweit vorliegend – eine Übersicht über den närrischen Fahrplan.

Donnerstag, 20. Februar

> Dossenheim: Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) lädt am heutigen Donnerstag, 20. Februar, zum KFD-Frauenfasching ein. Beginn ist um 19.11 Uhr im Martin-Luther-Haus. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

> Neckargemünd: Die Banngartenhalle wird am Donnerstag, 20. Februar, ab 20.11 Uhr zum Austragungsort des Manöverballs zum 53. Nordbadischen Narrentreffen. Zuvor empfängt Bürgermeister Frank Volk die auswärtigen Delegationen im Rathaus. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.

> Nußloch: Das Narrenbaumstellen der Gajemänndl des Karneval-Clubs Nußloch (KC) läutet das Finale der örtlichen Kampagne ein. Es steigt am heutigen Donnerstag, 20. Februar, um 19.11 Uhr am Lindenplatz.

> Nußloch: Nach dem Narrenbaumstellen ziehen viele Feierwütige weiter zur nächsten KC-Veranstaltung: die "Annimels Faschingsparty" mit der gleichnamigen Band. Sie beginnt um 20.31 Uhr in der Festhalle. Einlass ist ab 18 Jahren und nur mit Kostüm. Restkarten an der Abendkasse.

> Nußloch: Der Verein Hexe vum Grobrunn veranstaltet seine Ü 30-Faschingsparty am heutigen Donnerstag, 20. Februar. Beginn ist um 20 Uhr im Foyer der Olympiahalle, für Stimmung sorgen DJ Tom und Mick Maier. Karten können im Vorverkauf bei Haralds Kiosk und Fernseh Sauer erworben werden.

> Sandhausen: Die Senioren-Prunksitzung findet am heutigen Donnerstag, 20. Februar, um 14.31 Uhr statt. Einlass in der Festhalle ist ab 13.30 Uhr. Kinderballett, Büttenreden und die Jugendgarde St. Ilgen sorgen unter anderem für karnevalistische Einlagen. Die Anmeldung zur Veranstaltung der Gemeinde für Senioren ab 65 Jahren erfolgt beim Rathaus unter Telefon 06224/5920. Mit der Anmeldung erhält man eine Ehrenkarte, die zum freien Eintritt berechtigt.

> Wiesenbach: Der Hexenrat der Wissebacher Hexen begeht den Weiberfasching am Donnerstag, 20. Februar, mit seinem Jubiläums-Hexentreiben. Es beginnt um 12 Uhr auf dem Rathausplatz.

Freitag, 21. Februar

> Dossenheim: Eine Kinderfaschingsfeier für Kinder ab fünf Jahren, aber ohne Eltern, veranstaltet die TSG Germania am Freitag, 21. Februar, im Partykeller der Mühlbachhalle. Sie steigt von 16.30 bis etwa 18.30 Uhr, Eintritt frei.

Samstag, 22. Februar:

> Dossenheim: Die DJK-Sportjugend veranstaltet sein Kinderfasching am Samstag, 22. Februar, von 14.30 bis 17 Uhr in der Mühlbachhalle. Einlass ist ab 14 Uhr. Karten können im Vorverkauf bei Nah und Gut Weismehl erworben werden.

> Leimen-St.Ilgen: Der Kreisverband Rhein-Neckar-Heidelberg der Banter Schwaben veranstaltet am Samstag, 22. Februar, seinen traditionellen Faschingsball. Er beginnt um 20.11 Uhr in der Kurpfalzhalle. Zum Tanz spielt die Kapelle "Top Klang".

> Lobbach-Waldwimmersbach: Die Wimmersbachhalle bei der Grundschule Lobbach wird am Samstag, 22. Februar, zum Schauplatz einer Kinderfaschingsfeier. Veranstalter sind Eltern unter Schirmherrschaft der Gemeinde. Von 14.11 bis 17.11 Uhr werden Spiele angeboten und es werden Masken prämiert.

> Mauer: Der Kinderfasching des TV findet am Samstag, 22. Februar, ab 14.11 Uhr in der Sport- und Kulturhalle statt. Es gibt eine Kostümprämierung, eine Minis-Disco und einen Auftritt der "WC Fuzzis" und "JuleZ Dancing Kids". Der Eintritt ist für Erwachsene frei.

> Meckesheim-Mönchzell: Einmal im Jahr wird der Förderverein der Feuerwehr Mönchzell zum "närrischen Hydranten". Unter diesem Motto steht der von der Wehr organisierte Kinderfasching am Samstag, 22. Februar, in der Lobbachhalle. Von 14.11 bis 18.11 Uhr werden Musik, Spiele und viel Spaß versprochen. Der Eintritt ist frei.

> Neckargemünd: Die NKG krönt die Faschingszeit mit dem 29. Faschingsumzug der Stadt. Die Aufstellung findet ab 12 Uhr in der Wiesenbacher Straße statt. Der Startschuss fällt um 13.33 Uhr. Im Anschluss kann wie immer bei der Faschingsparty in der Banngartenhalle weitergefeiert werden. Eintrittsbändchen sind an der Halle erhältlich, die Buttons der NKG berechtigen nicht zum Eintritt.

> Schönau-Altneudorf: Der SV Altneudorf veranstaltet am Samstag, 22. Februar, seine traditionelle Fastnachtsshow. Das Motto: "Ob Skihas oder Pistensau, auf zur Hüttengaudi beim SV". Einlass ist um 19.11 und Beginn um 20.11 Uhr in der Sporthalle.

Sonntag, 23. Februar

> Eppelheim: Der Eppelheimer Carnevalclub (ECC) übernimmt in den närrischen Tagen selbst die Josephskirche. Zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde feiert sie dort am Sonntag, 23. Februar, um 9.30 Uhr einen närrischen Gottesdienst.

> Eppelheim: Nachmittags geht es fröhlich weiter. Dann veranstaltet der ECC zusammen mit der ASV- und DJK-Fußballjugend am Sonntag, 23. Februar, gemeinsam einen Kinderfaschingsball. In der Rudolf-Wild-Halle sind von 13.33 bis 17.11 Uhr Kinderschminken, Tombola und Kostümwettbewerb geboten. Einlass ist ab 13 Uhr.

> Meckesheim: Das TSV-Faschingsteam veranstaltet am Sonntag, 23. Februar, ein Kinderfasching in der Auwiesenhalle. Beginn ist um 14.11, Einlass bereits um 13.30 Uhr. Es gibt eine Kostümprämierung und der Eintritt ist für Kinder frei.

> Nußloch: Einen Kindermaskenball veranstaltet der Karneval Club Nußloch am Sonntag, 23. Februar. Start in der Festhalle ist um 14.11 Uhr. Originale Verkleidungen lohnen sich: Die schönsten Kostüme von Kindern und Eltern werden ausgezeichnet. Der Eintritt ist für Kinder frei.

> Sandhausen: Der Kinderfasching des Verkehrs- und Heimatvereins findet am Sonntag, 23. Februar, von 14 bis 17 Uhr in der Festhalle statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Für Unterhaltung sorgen eine Kinder-Kreativ-Ecke, Clown Wozi, die "Stage One"-Ballettschule und Kinderschminken. Eintritt frei für Kinder unter drei Jahren.

> Schönau: Der TSV und die Stadt laden am Sonntag, 23. Februar, gemeinsam zu ihrem traditionellen Kindermaskenball ein. Er beginnt um 14.11 Uhr in der Stadthalle, Einlass ist um 13.30 Uhr. Die Turnabteilung des TSV sorgt für ein Kinderprogramm, zudem gibt es Unterhaltung und Musik.

Montag, 24. Februar

> Dossenheim: Der Seniorenpark veranstaltet am Montag, 24. Februar, die "Narrenfreiheit" für Senioren. Beginn ist um 14.49 Uhr in der Begegnungsstätte. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm mit Sketchen, Musik und Tanz. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0 62 21 / 86 17 30 oder in Form einer E-Mail an die Adresse Seniorenpark-Dossenheim@gmx.de

> Eppelheim: Das Bürgerkontaktbüro lädt am Montag, 24. Februar, zum "Närrischen Kulturcafé". Beginn ist um 15 Uhr im Rathauskeller.

> Heiligkreuzsteinach: Die "Kreiztonische Fastnacht" findet am Montag, 24. Februar, ab 20.11 Uhr in der Steinachtalhalle statt. Der Rosenmontagsball von VFL und Gemeinde bietet Sketche, Büttenreden, Tanzeinlagen und musikalische Unterhaltung vom Musikverein Trachtenkapelle. Ab 22.30 Uhr sorgt DJ Cha Cha für Stimmung, um Mitternacht erfolgt eine Maskenprämierung und es gibt Preise für Einzel- und Gruppenmasken.

> Leimen: Die Stadt und der Seniorenbeirat laden zum Rosenmontags-Tanz für Senioren am Montag, 24. Februar, ein. Er beginnt um 14.30 Uhr im Rosesaal des Bürgerhauses.

> Mauer: Eine Faschingsparty zum Rosenmontag gibt es in der Pizzeria Bella Marina am Mauermer Bahnhof von 16 bis 22 Uhr zu erleben. DJ Ill-G legt auf, kostümierte Frauen erhalten ein Gratisgetränk.

> Nußloch: Der Karneval-Club veranstaltet am Montag, 24. Februar, seinen Rosenmontagsball ab 20.31 Uhr in der Festhalle. Die Live-Band "Tanzanstalt" ist zu Gast und sorgt für musikalische Unterhaltung. Einlass ist ab 18 Jahren nur mit Kostüm. Karten können bis Freitag, 20. Februar, im Internet unter www.kc-nussloch.de erworben werden. Restkarten an der Abendkasse.

Dienstag, 25. Februar

> Heiligkreuzsteinach: Der VfL lädt zu seinem Kinderfasching am Dienstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr in der Steinachtalhalle ein. DJ Cha Cha und einige Spiele sorgen für Unterhaltung. Der Eintritt ist für Kinder frei.

> Leimen- St.Ilgen: Ein Faschings-Treffen für Eltern mit Kleinkindern veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde St.Ilgen am Dienstag, 25. Februar. Der "Glückpäckchentreff" im Martin-Luther-Haus beginnt um 9.30 Uhr.

> Leimen-St. Ilgen: Eine Kinderfaschingsparty mit der Band "The Rollers" veranstaltet der Verein für Gesundheitssport (VfG) Leimen am Dienstag, 25. Februar. Start in der Kurpfalzhalle St. Ilgen ist um 14 Uhr.

> Lobbach-Lobenfeld: Die Maienbachhalle wird am Dienstag, 25. Februar, von 14.31 bis 17.31 Uhr zum Schauplatz des Lobbacher Kinderfaschings. Die Jugendabteilung der SG Lobbach hat ein Showprogramm mit Tanzgarde und Spielen auf die Beine gestellt. Einlass ab 14.01 Uhr.

> Neckarsteinach-Darsberg: Das Hexentreiben auf dem Darsberg findet am Dienstag, 25. Februar, statt. Es beginnt um 18 Uhr mit Musik und Bewirtung. Unterstützt von Guggemusik setzt sich um 19 Uhr am Dorfplatz der Hexenumzug in Bewegung. Nachdem das große Feuer entzündet wurde, findet das traditionelle Abrollen des Feuerrades um etwa 19.30 Uhr statt.

> Nußloch: Gefühlt ganz Nußloch vereint sich am Dienstag, 25. Februar, zu einem närrischen Lindwurm. Der Karneval Club Nußloch lädt zu seinem Fastnachtsumzug "Südliche Bergstraße" Start ist um 14.11 Uhr in der Römerstraße. Danach geht es dann über Hildastraße, Massengasse, Hauptstraße, Lindenplatz, Sinsheimer Straße, Gartenstraße und schließlich zurück an den Lindenplatz. Dort wird im Narrendorf und in den Gaststätten anschließend weiter gefeiert.

> Sandhausen: Ein Tiere-Fest steigt am Dienstag, 25. Februar, bei der christlichen Gemeinde Sandhausen. Vier bis Elfjährige – am besten im Tierkostüm – sind von 15 bis 18 Uhr in der Hauptstraße 139 willkommen. Es wird gespielt, gesungen und es werden Geschichten erzählt.

> Schönau-Altneudorf/Heiligkreuzsteinach: Das traditionelle Abbrennen des Faschingsfeuers in der Talaue zwischen Altneudorf und Heiligkreuzsteinach findet am Dienstag, 25. Februar, statt. Das Anzünden des Feuers ist mit Einbruch der Dunkelheit für etwa 18 Uhr vorgesehen. Organisator der Veranstaltung ist der MGV Altneudorf.

> Wilhelmsfeld: Die TSG lädt in Zusammenarbeit mit Wilhelmsfeld Young und Postillion alle kleinen Narren zu ihrem Kinderfasching mit Polonaise und weiteren Spielen am Dienstag, 25. Februar, ein. Beginn ist um 13.11 Uhr in der TSV-Gaststätte "Olympia". Der Eintritt ist frei.

> Wilhelmsfeld: Die freiwillige Feuerwehr lädt zur Winteraustreibung am Dienstag, 25. Februar, ein. Dies geschieht auf dem Hügel am Laiersberg nahe der Buswendeschleife "An der Autohalle" mit Feuerrad, Festnachtsfeuer, Hexentanz und Fackelglühen. Los geht es bei Einbruch der Dunkelheit gegen 18.30 Uhr.

Mittwoch, 26. Februar:

> Bammental: Die Unabhängigen Wähler Bammental (UWB) veranstalten zu Aschermittwoch ihr Heringsessen in der Altentagesstätte, Hauptstraße 89. Los geht’s um 19.30 Uhr.

> Leimen: Sein traditionelles Heringsessen veranstaltet der Stadtverband der CDU am Mittwoch, 26. Februar. Los geht’s im Gasthaus zur Krone um 19 Uhr.

> Sandhausen: Belcanto. Auch der Frauenchor Belcanto lädt am Aschermittwoch zum Heringsessen ein. Beginn im Festhallenrestaurant ist bereits um 11 Uhr. Für Vegetarier gibt es Kartoffeln mit Kräuterpark.

> Sandhausen: Einen politischen Aschermittwoch gibt es bei der CDU Sandhausen im Hardtwaldrestaurant beim BWT-Stadion. Ab 19 Uhr startet der Gesprächsabend mit Heringsessen.