Der Brunnen an der Gemeindebücherei in Nußloch ist abgeschaltet worden.

Von Christoph Moll

Neckargemünd-Mückenloch/Neckarsteinach. (cm) Was bereits am Wochenende in der RNZ stand, haben die Neckargemünder Stadtwerke am heutigen Montag bestätigt: Die Stadt Neckarsteinach hat dem Neckargemünder Stadtteil Mückenloch das Wasser abgedreht. Weil die Quellen wegen der anhaltenden Trockenheit immer weniger Wasser schütten, braucht die Vierburgenstadt das Wasser für ihre Bürger und kann Mückenloch nicht mehr durch ein Rohr unter dem Neckar beliefern. Deshalb wurde die Wasserversorgung am Wochenende „umgestellt“, wie die Stadtwerke am Montag mitteilten.

Seit der Nacht auf Samstag werden die Mückenlocher mit Wasser aus Neckargemünder Brunnen versorgt. Dadurch steigt der Härtegrad von etwa 6 (weich) allmählich auf bis zu 12 (mittel). Die Stadtwerke empfehlen, dies bei der Dosierung von Waschmitteln zu berücksichtigen und die Einstellung von Spülmaschinen anzupassen. „Die Versorgung mit Trinkwasser ist jederzeit gesichert“, betonen die Stadtwerke. Dennoch wird um einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser gebeten.

Update: 5. August 2019

Region Heidelberg. "So extrem war es noch nie", sagt Herold Pfeifer. Die Hitzerekorde und die Trockenheit der vergangenen Wochen treiben dem Bürgermeister von Neckarsteinach die Sorgenfalten auf die Stirn. Jahrzehntelang hatte die Vierburgenstadt so viel Trinkwasser, dass sie einen Teil ins badische Mückenloch verkaufen konnte. Doch das geht inzwischen nicht mehr ganzjährig. Das Problem: Neckarsteinach ist bei seiner Trinkwasserversorgung alleine auf Quellen angewiesen. Und diese schütten inzwischen deutlich weniger Wasser. Die meisten Kommunen der Region zapfen über Brunnen tiefe Grundwasserschichten an und sind dadurch unabhängiger.

Damit das Wasser nicht knapp wird, hat Herold Pfeifer die Neckarsteinacher zum Sparen aufgefordert. Der Bürgermeister bittet "eindringlich" darum, keine Autos zu waschen, keine Plätze und Bauwerke abzuspritzen, keine Schwimmbecken und Springbrunnen zu befüllen, auf das Bewässern von Rasenflächen zu verzichten und das Gießen von Gärten "auf das Minimum zu reduzieren".

Neckarsteinachs Wassermeister Norbert Schmitt blickt mit Sorgen auf die aktuellen Wassermengen. Fotos: Alex

Doch wie ernst ist die Lage? "Die Situation ist nicht schön", sagt Wassermeister Norbert Schmitt. "Unsere sieben Quellen liefern derzeit etwa 20 Prozent weniger Wasser." Am deutlichsten sei der Rückgang bei der Hauptquelle in Lanzenbach. "Die bricht zusammen", sagt Schmitt. Die Wasserlieferung nach Mückenloch durch ein Rohr unter dem Neckar habe man komplett einstellen müssen. Die Quellen hätten sich nicht vom extrem trockenen Sommer 2018 erholt, meint Schmitt: "Die Reserven wurden nicht aufgefüllt." Und das, obwohl dieser Sommer gar nicht so trocken sei. "Wenn es zwei Tage regnet, hilft das aber noch nicht", weiß Schmitt. "Es müsste sechs bis acht Wochen regnen."

Anders als in den meisten Kommunen der Region ist das Wassernetz in Neckarsteinach nicht mit Nachbarorten verbunden - mit Ausnahme der Leitung nach Mückenloch. "In dieser ist das Wasser aber jahrzehntelang nur in eine Richtung gelaufen", gibt Wassermeister Schmitt zu bedenken. "Eine Belieferung in die andere Richtung würde das Rohr nicht mitmachen." Bürgermeister Pfeifer denkt deshalb über Alternativen nach und will die Wasserversorgung nach der Sommerpause zum Thema machen. Frühere Quellen könnten reaktiviert werden, wofür aber Leitungen gebaut werden müssten. "Mit Quellwasser alleine wird es aber wohl schwierig", meint Pfeifer. Eine Möglichkeit sei auch, einen Brunnen zu bohren.

Eine solche Lösung hat die badische Nachbarkommune Schönau: Mit der sogenannten "Alten Quelle" im Viehgrund - sie dient seit dem Jahr 1890 der Wasserversorgung - werden etwa 80 Prozent des Bedarfs gedeckt. Die restlichen 20 Prozent werden aus einem 60 Meter tiefen Brunnen im Oberen Tal gefördert. Gerade im Sommer muss dieser häufiger angezapft werden, da auch die Schönauer Quelle weniger Wasser liefert, wie Wassermeister Jürgen Hebert berichtet. Der Rückgang sei jedoch noch nicht so gravierend. Normalerweise sprudelt die Quelle so stark, dass sie in den Greiner Bach "überläuft".

Auch in Heiligkreuzsteinach liefert die dortige Altwiesenquelle derzeit deutlich weniger Wasser. Teile des Hauptortes erhalten deshalb zusätzlich Wasser vom Zweckverband Eichelberg, das jedoch "härter" ist. Es werde jedoch nicht zu Engpässen kommen, betont die Gemeindeverwaltung.

In Nußloch werden die Bürger mit Wasser aus drei Brunnen versorgt, doch auch hier macht sich die Trockenheit bemerkbar. So wurde der Brunnen an der Gemeindebücherei abgestellt, wie Bürgermeister Joachim Förster berichtet. Das Wasser hierfür stammt aus dem alten Leitungsnetz, das sich aus drei Quellen im Brunnenfeld und in der Loppengasse speist. Auch diese sprudeln nicht mehr so stark. Durch die Abschaltung ist der Wasserdruck am Friedhof gestiegen. Hier hatte es zuletzt ewig gedauert, bis eine Gießkanne voll war. Dass der durch die Quellen gespeiste Waldteich Richtung Maisbach unlängst fast ausgetrocknet wäre, hatte nichts mit der Trockenheit zu tun. Schuld war eine falsche Einstellung, die korrigiert wurde.