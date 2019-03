Leimen. (luw) Nach dem Tod eines 20-jährigen Motorradfahrers auf der Leimener Nordostumgehung Landesstraße L600 herrscht Bestürzung. Laut Polizeisprecher Christoph Kunkel deutete am Mittwoch einiges darauf hin, dass der junge Mann zu schnell unterwegs war und deshalb die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Der Heidelberger fuhr am Dienstagnachmittag bergab in Richtung Leimen, als er stürzte, in den Gegenverkehr rutschte und von einem VW-Kleintransporter nahezu frontal erfasst wurde. Sein Motorrad schlitterte vor ein weiteres Auto, das hinter dem VW fuhr. Der 20-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Kunkel zufolge deuteten die Spuren am Unfallort auf "überhöhte Geschwindigkeit" des Motorradfahrers hin. Zudem gebe es Augenzeugen. "Die Spurenlage und die Zeugenaussagen stimmen überein", so Kunkel. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Fahrer der beiden anderen beteiligten Autos blieben laut Polizei unverletzt. Um sie kümmerte sich ein Seelsorger.